Ebrar Yine Bildiğiniz Gibi: Milli Voleybolcumuz Antrenmanda Takım Arkadaşlarını Motive Ettiği Anları Paylaştı

Ebrar Karakurt, voleybol dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Genç yaşına rağmen, olağanüstü yeteneği ve kararlılığı sayesinde, ulusal ve uluslararası arenada kendisine sağlam bir yer edindi. Kendine özgü oyun stili ve enerjik kişiliğiyle kendisine kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Karakurt, sahadaki başarısının yanı sıra, sporcular için bir rol model olarak da öne çıkıyor. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukları voleybolla tanıştırmak için de çeşitli çalışmalarda bulunuyor. Ebrar en çok da bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve mizahı ile biliniyor bildiğiniz üzere.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'ye döneceği konuşulan Ebrar Karakurt, takımı ile birlikte antrenman yaptığı anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müziğiyle takım arkadaşlarına enerji veren Ebrar'ın o anları hayranlarını, Eczacıbaşı'na döneceği söylentileri üzerine yeniden düşündürdü.
İşte o paylaşım;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın