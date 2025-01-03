İlham Veren Değişim: Bir Kadın Düzenli Spor ve Diyetle 50 Kilo Vererek Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Fazla kiloların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Ancak, kilo verme süreci her birey için aynı kolaylıkta ilerlemeyebilir. Motivasyon eksikliği, bu süreci zorlaştıran en önemli faktörlerden biridir. Bu durum, kilo verme hedefine ulaşmayı zorlaştırabilir ve bireyin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Böyle durumlarda benzer durumda olanların başarı hikayeleri ilham verici olabilir.
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Bir kadın düzenli spor ve diyetle yaşadığı değişimi paylaştı.
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50 kilo veren kadının tüm süreci paylaştığı video pek çok kişiye ilham verdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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