Sadece Dokunmuştu: Bir Kadın UFC Sporcusunun Tekme Darbesinden Sonra Bacağının Halini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEF3Y9...
Dövüş sporlarının her biri birbirinden farklı disiplinler içeriyor. UFC de onlardan biri. UFC, eşsiz bir heyecan ve adrenalin dolu anlar sunan, dünyanın dört bir yanından spor severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği, kendine özgü bir spor dalı. Bu benzersiz spor, sadece fiziksel güç ve dayanıklılık değil, aynı zamanda strateji ve taktik gerektiren bir mücadele alanı. Bu sporcular elbette akılalmaz bir güce de sahip oluyor.
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Bir kadın, Alex Pereira isimli UFC dövüşçüsü ile bir video çekmek istedi.
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Videoda aldığı küçük tekme darbesinin ardından bacağının geldiği hali paylaşan kadın, sporcunun gücünü net bir şekilde gösterdi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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