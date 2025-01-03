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Yüksek Noktalardan Çılgın Atlayışlar Gerçekleştiren Adrenalin Tutkunlarını İzlerken Nefesiniz Kesilecek

Yüksek Noktalardan Çılgın Atlayışlar Gerçekleştiren Adrenalin Tutkunlarını İzlerken Nefesiniz Kesilecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2025 - 23:30

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Adrenalin tutkusunun herkes tarafından anlaşılabilecek bir durum olmadığı aşikar. Bu tutku, onları çoğu kişinin aklının almayacağı, sıra dışı ve çarpıcı eylemlere sürüklüyor. Bu tutkunun peşinden gidenler, adeta başka bir boyuta geçiş yapıyor ve adrenalinin hüküm sürdüğü bu evrende, inanılmaz deneyimler yaşıyorlar. Son dönemin modası da yüksek noktalardan gerçekleştirilen tehlikeli atlayışlar. Siz de sosyal medyada bunun örneklerine denk gelmişsinizdir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAQ26J...
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Yüksek noktalardan korkusuz atlayışlar gerçekleştiren adrenalin tutkunu insanların videoları bir araya getirildi.

Yüksek noktalardan korkusuz atlayışlar gerçekleştiren adrenalin tutkunu insanların videoları bir araya getirildi.

Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin nefesini kesti.

Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin nefesini kesti.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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