Facianın Eşiğinden Döndü: Yılbaşında Havai Fişek Gösterisini İzleyen Kadın Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Havai fişeklerin gökyüzünü renkli ışıklarla süslemesi insanlar için büyüleyici bir deneyim olabilir. Ancak, bu görsel ve işitsel şölenin tadını çıkarırken, bazı canlıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini unutmamak gerekiyor. Yıllardır değişmeyen bu eğlence çevre için ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Başta kuşlar olmak üzere pek çok canlının zarar görmesine sebep olurken beklenmedik yangınlar da meydana getirebiliyor. Brezilya'da havai fişeklerin bu seferki hedefi bir insan oldu.
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Yılbaşı günü evinin penceresinden havai fişek gösterisi izlemek isteyen kadına kıvılcım isabet etti.
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Faciadan kılpayı kurtulan kadının vücudunda yanıklar meydana geldi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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