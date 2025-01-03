Facianın Eşiğinden Döndü: Yılbaşında Havai Fişek Gösterisini İzleyen Kadın Yanmaktan Son Anda Kurtuldu

Havai fişeklerin gökyüzünü renkli ışıklarla süslemesi insanlar için büyüleyici bir deneyim olabilir. Ancak, bu görsel ve işitsel şölenin tadını çıkarırken, bazı canlıların bu durumdan olumsuz etkilendiğini unutmamak gerekiyor. Yıllardır değişmeyen bu eğlence çevre için ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Başta kuşlar olmak üzere pek çok canlının zarar görmesine sebep olurken beklenmedik yangınlar da meydana getirebiliyor. Brezilya'da havai fişeklerin bu seferki hedefi bir insan oldu.