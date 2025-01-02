İlk Kez Yeni Yıl Kutlayan Miniğin Olayı Anlamayınca Yaşadığı Kafa Karışıklığı Güldürdü: "Şimdi Ne Yapacağız?"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEQfvm...
Dünyanın en saf ve masum bireyleri kuşkusuz çocuklardır. Hayatın yeni yeni farkına varırken, her bir detay onlar için büyülü bir keşif haline gelir. Biz yetişkinler için sıradanlaşmış olan pek çok şey, onların gözünde büyüleyici birer mucizeye dönüşebilir. Bu nedenle çocukların dünyası, bizimkinden çok daha renkli ve heyecan doludur. İlk kez yeni yıl kutlayan miniğin yaşadığı kafa karışıklığı ve bu yeni bilgi karşısında ne yapacağını bilememesi izleyenleri gülümsetti.
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Ailesiyle yeni yılı kutlayan minik kız, ailesinin yeni yıl coşkusuna eşlik ederken bir yandan da ne yepacağını bilemedi.
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"Şimdi ne olacak, ne yapacağız" diye soran minik kızın o anlarına "Biz de her yıl aynı soruyu soruyoruz" yorumları yapıldı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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