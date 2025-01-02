"Herkesten Tiksiniyorum Evi": Mersin'de Patili Dostlarıyla Şehirden Uzak Bir Hayat Kuran Aile Beğeni Topladı

Zaman zaman, hepimizin içinde insan kalabalığından uzak, izole bir yaşamın özlemi belirir. Bu hayal, kimi zaman yoğun stres ve karmaşadan kaçış arzusu olarak belirirken, kimi zaman da iç huzuru bulma ve kişisel gelişim için bir fırsat olarak görülür. Ancak bu hayal, her ne kadar cazip görünse de, gerçekleşmesi pek kolay. Günlük işler, hayatın karmaşası ve ilişkilerimiz ve maddiyat derken buna cesaret bulamıyoruz. Mersin'de bir aile gözü kararttı ve herkesten uzak o hayatı kurdu.