"Herkesten Tiksiniyorum Evi": Mersin'de Patili Dostlarıyla Şehirden Uzak Bir Hayat Kuran Aile Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBZNgG...
Zaman zaman, hepimizin içinde insan kalabalığından uzak, izole bir yaşamın özlemi belirir. Bu hayal, kimi zaman yoğun stres ve karmaşadan kaçış arzusu olarak belirirken, kimi zaman da iç huzuru bulma ve kişisel gelişim için bir fırsat olarak görülür. Ancak bu hayal, her ne kadar cazip görünse de, gerçekleşmesi pek kolay. Günlük işler, hayatın karmaşası ve ilişkilerimiz ve maddiyat derken buna cesaret bulamıyoruz. Mersin'de bir aile gözü kararttı ve herkesten uzak o hayatı kurdu.
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'colormersin' isimli sosyal medya kullanıcısı şehre 25 dakika uzaklıkta kendisine sakin bir hayat kuran Ferit Bey ve eşini ziyaret etti.
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Patili dostlarıyla sakin bir hayat kuran ve gerekmedikçe şehre inmeyen ailenin hayatı pek çok kişiye derin bir iç geçirtti.
İşte o ev;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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