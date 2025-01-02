Türkiye'nin Hakkını Çalmışlar: Norveç'te Yaşayan Bir Türk 2. Kattaki Evinin Kar Manzarasını Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozgehappy/vid...
Kar, doğanın en büyüleyici fenomenlerinden biri. Gökyüzünden beyaz parçalar halinde düşerken, dünyayı bir peri masalına dönüştürür. Kar yağışı, aynı zamanda, hayatın döngüsünün bir parçasıdır; toprağı nemlendirir, bitkilerin büyümesine yardımcı olur ve hayvanlara barınak sağlar. Fakat uzun zamandır pek çok şehrimiz kara hasret bildiğiniz üzere. Pek çok kişi heyecanla kar yağışını beklerken Norveç'ten ilginç bir görüntü geldi.
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Norveç'te yaşayan bir Türk 2. kattaki evine kadar ulaşan karı paylaştı.
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1. kattakilerin başına ne geldiğini merak ettiren o videoya "Türkiye'nin hakkını çalmışlar" yorumları yapıldı.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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