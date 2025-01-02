Türkiye'nin Hakkını Çalmışlar: Norveç'te Yaşayan Bir Türk 2. Kattaki Evinin Kar Manzarasını Paylaştı

Kar, doğanın en büyüleyici fenomenlerinden biri. Gökyüzünden beyaz parçalar halinde düşerken, dünyayı bir peri masalına dönüştürür. Kar yağışı, aynı zamanda, hayatın döngüsünün bir parçasıdır; toprağı nemlendirir, bitkilerin büyümesine yardımcı olur ve hayvanlara barınak sağlar. Fakat uzun zamandır pek çok şehrimiz kara hasret bildiğiniz üzere. Pek çok kişi heyecanla kar yağışını beklerken Norveç'ten ilginç bir görüntü geldi.