Hastaneye Gitmeyi Reddederek Evinde Eşinin Yardımıyla Çocuğunun Gözü Önünde Doğum Yapan Kadın Tepki Çekti

Hayatın en büyülü ve etkileyici anlarından biri kuşkusuz doğumdur. Bu, hayatın yeni bir dönemine geçişin başladığı ve bir önceki dönemin sona erdiği olağanüstü bir süreçtir. Eski dönemlerde bu süreç belki zor, meşakkatli hatta tehlikeli olabiliyordu. Ancak günümüzün gelişmiş sağlık teknolojileri sayesinde bu süreç daha kolay ve konforlu bir hale geldi. Aynı zamdan son dönemde, eski dönemdeki doğumun daha sağlıklı olduğu, hastanelerin bu süreci daha karmaşık hale getirdiği ile ilgili görüşler ortaya çıktı ve evde doğum yeniden moda oldu.