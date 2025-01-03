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Hastaneye Gitmeyi Reddederek Evinde Eşinin Yardımıyla Çocuğunun Gözü Önünde Doğum Yapan Kadın Tepki Çekti

Hastaneye Gitmeyi Reddederek Evinde Eşinin Yardımıyla Çocuğunun Gözü Önünde Doğum Yapan Kadın Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2025 - 22:26

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Hayatın en büyülü ve etkileyici anlarından biri kuşkusuz doğumdur. Bu, hayatın yeni bir dönemine geçişin başladığı ve bir önceki dönemin sona erdiği olağanüstü bir süreçtir. Eski dönemlerde bu süreç belki zor, meşakkatli hatta tehlikeli olabiliyordu. Ancak günümüzün gelişmiş sağlık teknolojileri sayesinde bu süreç daha kolay ve konforlu bir hale geldi. Aynı zamdan son dönemde, eski dönemdeki doğumun daha sağlıklı olduğu, hastanelerin bu süreci daha karmaşık hale getirdiği ile ilgili görüşler ortaya çıktı ve evde doğum yeniden moda oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEQmvj...
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Bir kadın kendi evinde eşinin yardımıyla doğum yaptı. Bu esnada büyük çocukları da onları izledi.

Bir kadın kendi evinde eşinin yardımıyla doğum yaptı. Bu esnada büyük çocukları da onları izledi.

"Doğum güzel tasarlanmış doğal bir süreçtir. Gereksiz müdahalelerle veya hastane protokolleriyle dolu değil." notuyla paylaştığı video tepki çekti.

"Doğum güzel tasarlanmış doğal bir süreçtir. Gereksiz müdahalelerle veya hastane protokolleriyle dolu değil." notuyla paylaştığı video tepki çekti.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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