Gördüklerimi Sil: Nijerya'daki Büyü Pazarı Görenlerin Beynini Yaktı

Büyü ve mistik uygulamalar, dünya genelinde hala varlığını sürdürüyor. Pek çok farklı millet tarafından kabul görüyor. Bu uygulamalar, toplumların farklı kültürlerine, inançlarına ve geleneklerine bağlı olarak değişiklik gösterirken, genel itibariyle doğaüstü güçlere inanma ve bu güçlerle bağlantı kurma eğilimini temsil eder. Bu bağlamda, büyü ve benzeri ritüeller, belirli bir amaca ulaşmak veya belirli bir sonucu elde etmek için kullanılıyor. Bunun için birbirinden ürkütücü yöntemlere başvuruluyor.