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Gördüklerimi Sil: Nijerya'daki Büyü Pazarı Görenlerin Beynini Yaktı

Gördüklerimi Sil: Nijerya'daki Büyü Pazarı Görenlerin Beynini Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2025 - 18:35

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Büyü ve mistik uygulamalar, dünya genelinde hala varlığını sürdürüyor. Pek çok farklı millet tarafından kabul görüyor. Bu uygulamalar, toplumların farklı kültürlerine, inançlarına ve geleneklerine bağlı olarak değişiklik gösterirken, genel itibariyle doğaüstü güçlere inanma ve bu güçlerle bağlantı kurma eğilimini temsil eder. Bu bağlamda, büyü ve benzeri ritüeller, belirli bir amaca ulaşmak veya belirli bir sonucu elde etmek için kullanılıyor. Bunun için birbirinden ürkütücü yöntemlere başvuruluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAOiep...
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'cansusancaktar' isimli sosyal medya kullanıcısı, Nijerya'da bir büyü pazarına gitti.

'cansusancaktar' isimli sosyal medya kullanıcısı, Nijerya'da bir büyü pazarına gitti.

Ürünlerin 20 ila 40 TL arasında satıldığı pazardaki görüntüler izleyenlerin beynini yaktı.

Ürünlerin 20 ila 40 TL arasında satıldığı pazardaki görüntüler izleyenlerin beynini yaktı.

İşte o pazar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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