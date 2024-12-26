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Evindeki 7 Kediyi Gözleri Kapalı Bir Şekilde Tanımaya Çalışan Adamın Videosu Kalpleri Isıttı

Evindeki 7 Kediyi Gözleri Kapalı Bir Şekilde Tanımaya Çalışan Adamın Videosu Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 18:24

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Kediler, insanların en samimi ve güvenilir dostlarıdır. Yüzyıllar boyunca, bu zarif ve bağımsız hayvanlar, insanların yanında yer alarak, onlara eşlik etmiş ve yaşamlarına neşe katmışlardır. İster evde, ister dışarıda olsun, kedilerin varlığı, insanların yaşamlarını zenginleştirir ve onlara huzur verir. Anne babalar, eve bir evcil hayvan alırken genel olarak temkinli davranır, hatta çoğu zaman izin vermezler. Fakat sonrasında onlar da evlatlarından biri haline gelir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ilkyazu/video...
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Bir baba, evindeki 7 kediyi gözleri kapalı bir şekilde tanımaya çalıştı.

Bir baba, evindeki 7 kediyi gözleri kapalı bir şekilde tanımaya çalıştı.

Tamamını saniyeler içinde tanıyabilen babanın videosu beğeni topladı.

Tamamını saniyeler içinde tanıyabilen babanın videosu beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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