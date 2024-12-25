Bildiğiniz Tüm Röportajları Unutun:Bir Kuş Gözlemcisinin Macellan Puhusu ile Yaptığı Röportaja Bayılacaksınız!

Doğanın en büyüleyici varlıklarından biri olan kuşlar, göz alıcı renkleri, zarif hareketleri ve çeşitlilikleri ile dikkat çeker. Bu uçan canlılar, doğanın çeşitliliğini ve güzelliğini en iyi şekilde temsil ederler. Onların varlığı, doğanın ne kadar renkli ve çeşitli olduğunu bizlere hatırlatır. Bu nedenle, kuşları doğanın en etkileyici canlıları olarak görmek yanlış olmaz. Dünyanın en güzel mesleklerinden biri de kuş gözlemciliğidir elbette.
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Kuş gözlemcisi ve yaban hayat uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu bir Macellan Puhusu ile röportaj yaptı.
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Kuşun da adeta ona cevap verdiği röportaj sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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