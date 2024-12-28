onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Öleceğini Düşünmüş: Sporcu Wade Papenus Kendisine Köpek Balığı Saldırdığı Anları Paylaştı

Öleceğini Düşünmüş: Sporcu Wade Papenus Kendisine Köpek Balığı Saldırdığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 22:57 Son Güncelleme: 28.12.2024 - 23:06

İçerik Devam Ediyor

Köpek balıkları, denizlerin en etkileyici canlıları. Derin mavi suların gizemli dünyasında yaşayan bu etobur yaratıklar, doğanın en mükemmel avcıları arasında yer alır. Sadece hızları ve güçleriyle değil, aynı zamanda mükemmel duyuları ve avlanma stratejileriyle de bilim insanlarını hayrete düşürürler. Ancak köpek balıkları hakkında bilinenler, bilinmeyenlerin yanında oldukça az. Buna rağmen deniz tutkunları köpek balıkları ile vakit geçirmekten asla korkmuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sporcu Wade Papenus, köpek balığı saldırısına uğradığı anları paylaştı.

Sporcu Wade Papenus, köpek balığı saldırısına uğradığı anları paylaştı.

Kameranın kayıtta olduğu o anlar anbean kaydedildi. "Öleceğimi düşündüm" dediği o anlar sosyal medyada da viral oldu.

Kameranın kayıtta olduğu o anlar anbean kaydedildi. "Öleceğimi düşündüm" dediği o anlar sosyal medyada da viral oldu.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın