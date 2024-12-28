Öleceğini Düşünmüş: Sporcu Wade Papenus Kendisine Köpek Balığı Saldırdığı Anları Paylaştı

Köpek balıkları, denizlerin en etkileyici canlıları. Derin mavi suların gizemli dünyasında yaşayan bu etobur yaratıklar, doğanın en mükemmel avcıları arasında yer alır. Sadece hızları ve güçleriyle değil, aynı zamanda mükemmel duyuları ve avlanma stratejileriyle de bilim insanlarını hayrete düşürürler. Ancak köpek balıkları hakkında bilinenler, bilinmeyenlerin yanında oldukça az. Buna rağmen deniz tutkunları köpek balıkları ile vakit geçirmekten asla korkmuyor.
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Sporcu Wade Papenus, köpek balığı saldırısına uğradığı anları paylaştı.
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Kameranın kayıtta olduğu o anlar anbean kaydedildi. "Öleceğimi düşündüm" dediği o anlar sosyal medyada da viral oldu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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