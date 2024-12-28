Öleceğini Düşünmüş: Sporcu Wade Papenus Kendisine Köpek Balığı Saldırdığı Anları Paylaştı

Köpek balıkları, denizlerin en etkileyici canlıları. Derin mavi suların gizemli dünyasında yaşayan bu etobur yaratıklar, doğanın en mükemmel avcıları arasında yer alır. Sadece hızları ve güçleriyle değil, aynı zamanda mükemmel duyuları ve avlanma stratejileriyle de bilim insanlarını hayrete düşürürler. Ancak köpek balıkları hakkında bilinenler, bilinmeyenlerin yanında oldukça az. Buna rağmen deniz tutkunları köpek balıkları ile vakit geçirmekten asla korkmuyor.