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Ortaya Çıkan Görüntü Ürküttü: Bir Çocuk Deodorant Şişesine Torpil Bağlayarak İlginç Bir Deneye İmza Attı

Ortaya Çıkan Görüntü Ürküttü: Bir Çocuk Deodorant Şişesine Torpil Bağlayarak İlginç Bir Deneye İmza Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 16:28

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Sosyal medyada daha fazla izlenmek artık bir yarış haline geldi. Pek çok kişi bunu mesleğe dönüştürdü. Sosyal medya platformları, insanların daha fazla dikkat çekmek ve izlenme sayısını artırmak adına benzersiz ve çoğu zaman tehlikeli eylemlere giriştikleri bir alan haline geldi. Kendi yaşamlarını dahi tehlikeye atmayı göze alabiliyorlar. Bu durum, sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini ve gücünü gözler önüne seriyor.

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Bir genç deodorant şişesine torpil bağlayarak ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir deney yaptı.

Bir genç deodorant şişesine torpil bağlayarak ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir deney yaptı.

Ortaya çıkan görüntü, atom bombasının ardından oluşan görüntüye benzetildi.

Ortaya çıkan görüntü, atom bombasının ardından oluşan görüntüye benzetildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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