Ortaya Çıkan Görüntü Ürküttü: Bir Çocuk Deodorant Şişesine Torpil Bağlayarak İlginç Bir Deneye İmza Attı

Sosyal medyada daha fazla izlenmek artık bir yarış haline geldi. Pek çok kişi bunu mesleğe dönüştürdü. Sosyal medya platformları, insanların daha fazla dikkat çekmek ve izlenme sayısını artırmak adına benzersiz ve çoğu zaman tehlikeli eylemlere giriştikleri bir alan haline geldi. Kendi yaşamlarını dahi tehlikeye atmayı göze alabiliyorlar. Bu durum, sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini ve gücünü gözler önüne seriyor.