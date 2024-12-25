Yeni Nesil Zehir Gibi: Bir Anne Çocuğunu Matematik Ödevini Yapay Zekaya Yaptırırken Buldu

Günümüzün teknolojik evreninde, yapay zeka artık varlığını tam anlamıyla hissettiriyor. Hayatımızın her alanına sızan bu teknoloji, etkisini her geçen gün daha da artırıyor. İster evde, ister iş yerinde, isterse sosyal hayatta olsun, yapay zeka artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gelişen teknoloji ile birlikte, yapay zeka uygulamaları da hızla artıyor. Bu durum, onun etkisini daha da geniş kitlelere ulaştırıyor. Özelikle yeni nesil, yapay zekayı oldukça yaratıcı biçimlerde kullanabiliyor.