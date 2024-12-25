Yeni Nesil Zehir Gibi: Bir Anne Çocuğunu Matematik Ödevini Yapay Zekaya Yaptırırken Buldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD1wtq...
Günümüzün teknolojik evreninde, yapay zeka artık varlığını tam anlamıyla hissettiriyor. Hayatımızın her alanına sızan bu teknoloji, etkisini her geçen gün daha da artırıyor. İster evde, ister iş yerinde, isterse sosyal hayatta olsun, yapay zeka artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Gelişen teknoloji ile birlikte, yapay zeka uygulamaları da hızla artıyor. Bu durum, onun etkisini daha da geniş kitlelere ulaştırıyor. Özelikle yeni nesil, yapay zekayı oldukça yaratıcı biçimlerde kullanabiliyor.
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Bir anne çocuğunu, matematik ödevini yapay zekaya yaptırırken buldu.
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Kimileri çocuğun bu yaptığını oldukça zekice bulurken kimileri ise elinde telefon olmasını ve kolaya kaçmayı öğrenmiş olmasını eleştirdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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