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Minik Öğrencilerin İstediği Şarkıyı Açan Servis Şoförünün Çocuklarla Eğlendiği Anlar Beğeni Topladı

Minik Öğrencilerin İstediği Şarkıyı Açan Servis Şoförünün Çocuklarla Eğlendiği Anlar Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 17:24

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Çocuklarla iletişim halinde bir meslek yapanların, çocukların ruh halinden anlıyor olması çok önemli. Çocukların dünyasına girebilmek, onlarla aynı dili konuşabilmek ve onları anlayabilmek için bazen çocukla çocuk olmak gerekebilir. Bu, çocukların iç dünyasını daha iyi anlamamızı ve onlarla daha etkili bir iletişim kurmamızı sağlar. Çocukların duygusal durumlarını anlamak, onların ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini karşılamak onların da özgüvenleri ve rahtlığı için oldukça önemli. Bir servis şoförünün, taşıdığı öğrencilerle iletişimi beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDE64s...
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Ogün Akçay isimli servis şoförü, önce çocukların istediği şarkıyı açtı sonra da onlarla birlikte eğlendi.

Ogün Akçay isimli servis şoförü, önce çocukların istediği şarkıyı açtı sonra da onlarla birlikte eğlendi.

Aracın içindeki tatlı enerji, izleyenlerin kalplerini ısıtırken şoförün samimiyeti ve çocuklara olan tavrı beğeni topladı.

Aracın içindeki tatlı enerji, izleyenlerin kalplerini ısıtırken şoförün samimiyeti ve çocuklara olan tavrı beğeni topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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