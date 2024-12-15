Minik Öğrencilerin İstediği Şarkıyı Açan Servis Şoförünün Çocuklarla Eğlendiği Anlar Beğeni Topladı

Çocuklarla iletişim halinde bir meslek yapanların, çocukların ruh halinden anlıyor olması çok önemli. Çocukların dünyasına girebilmek, onlarla aynı dili konuşabilmek ve onları anlayabilmek için bazen çocukla çocuk olmak gerekebilir. Bu, çocukların iç dünyasını daha iyi anlamamızı ve onlarla daha etkili bir iletişim kurmamızı sağlar. Çocukların duygusal durumlarını anlamak, onların ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini karşılamak onların da özgüvenleri ve rahtlığı için oldukça önemli. Bir servis şoförünün, taşıdığı öğrencilerle iletişimi beğeni topladı.