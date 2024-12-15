Bir Köy Okulunda Gerçekleştirilen "Yerli Malı" Etkinliğini Görünce Yeniden Okula Dönmek İsteyeceksiniz

Bildiğiniz üzere bu hafta 'Yerli Malı Haftası'. Yerli Malı Haftası, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan önemli bir hafta. Özelikle ilkokul yıllarında en sevilen dönemlerden biriydi. Herkes evinden çeşitli yiyecekler getirir, gün boyu bu yemekler yenirdi. Bugün pek çoğumuzun okulla ilgili en güzel anıları 'Yerli Malı Haftası' ile ilgili. Bu hafta yine pek çok okulda gerçekleşen etkinliklerden harika görüntüler gelmeye başladı. Bir köy okulunda öğretmenlik yapan Kübra Öğretmen, öğrencileriyle birlikte kalpleri sıcacık yapan bir yerli malı etkinliği yaptı.