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Bir Köy Okulunda Gerçekleştirilen "Yerli Malı" Etkinliğini Görünce Yeniden Okula Dönmek İsteyeceksiniz

Bir Köy Okulunda Gerçekleştirilen "Yerli Malı" Etkinliğini Görünce Yeniden Okula Dönmek İsteyeceksiniz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 11:10

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Bildiğiniz üzere bu hafta 'Yerli Malı Haftası'. Yerli Malı Haftası, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan önemli bir hafta. Özelikle ilkokul yıllarında en sevilen dönemlerden biriydi. Herkes evinden çeşitli yiyecekler getirir, gün boyu bu yemekler yenirdi. Bugün pek çoğumuzun okulla ilgili en güzel anıları 'Yerli Malı Haftası' ile ilgili. Bu hafta yine pek çok okulda gerçekleşen etkinliklerden harika görüntüler gelmeye başladı. Bir köy okulunda öğretmenlik yapan Kübra Öğretmen, öğrencileriyle birlikte kalpleri sıcacık yapan bir yerli malı etkinliği yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDhKdg...
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Hep birlikte cevizli sucuk yapan öğrenciler, cevizin kırılmasından iplere dizilmesine kadar her şeyi kendileri yaptı.

Hep birlikte cevizli sucuk yapan öğrenciler, cevizin kırılmasından iplere dizilmesine kadar her şeyi kendileri yaptı.

Ardından sobada demlenen sıcacık çayla birlikte kendi yaptıkları cevizli sucukları yiyen öğrencilerin o anları beğeni topladı.

Ardından sobada demlenen sıcacık çayla birlikte kendi yaptıkları cevizli sucukları yiyen öğrencilerin o anları beğeni topladı.

İşte o etkinlik;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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