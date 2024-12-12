onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Öğretmen ve Öğrencilerden Yaratıcı Bir Etkinlik: Öğretmen Öğrencilerini Sesinden Tanımaya Çalıştı

Yine Öğretmen ve Öğrencilerden Yaratıcı Bir Etkinlik: Öğretmen Öğrencilerini Sesinden Tanımaya Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.12.2024 - 13:43

İçerik Devam Ediyor

Öğretmen ve öğrenciler arasındaki bağ, eğitim sürecinin temel taşını oluşturur. Bu ilişki, öğrencinin bilgiyi keşfetme ve anlama yeteneğini belirleyen bir faktördür. Öğretmenin rehberliği ve öğrencinin aktif katılımı, bu etkileşimin kalitesini belirler. Öğretmen, öğrencinin potansiyelini ortaya çıkaran, onun yeteneklerini ve becerilerini geliştiren bir yol göstericidir. Öğrenci ise, öğretmenin sunduğu bilgileri kendi düşünce süreçleriyle birleştirerek, yeni bilgileri keşfeder ve öğrenir. Bu etkileşim, öğrencinin kişisel ve akademik gelişimini destekler ve onun hayat boyu öğrenme yeteneğini geliştirir. Bu nedenle, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin kalitesi, eğitimin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir öğretmen, öğrencilerini seslerinden tanımaya çalıştığı tatlı bir etkinlik yaptı.

Bir öğretmen, öğrencilerini seslerinden tanımaya çalıştığı tatlı bir etkinlik yaptı.

Hem eğlendikleri hem aralarındaki bağın güçlendiği o etkinlik beğeni topladı

Hem eğlendikleri hem aralarındaki bağın güçlendiği o etkinlik beğeni topladı

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın