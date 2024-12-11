Sonunda Türkiye'ye de Geldi: Bir Kadın Birçok Ülkede Meşhur Olan "Coffee Club" Deneyimini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDZkTWqgVWo/
Günümüzde pek çok farklı tarzda eğlence mekanı var bildiğiniz üzere. Son dönemde moda olanlardan biri de Coffee Club'lar. Los Angeles'da başlayan bu eğlence anlayışı kısa sürede dünyaya yayıldı. Bu mekanlarda, gece dışarı çıkmaya vakti olmayanlar ya da sigara dumanı solumak istemeyenler, sabahın erken saatinde müzikle eğleniyor. Hem enerjileri yükseliyor hem de güne bu yüksek enerjiyle başlamış oluyorlar. Elbette kısa sürede ülkemize de geldi.
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'gokcegosterisli' isimli sosyal medya kullanıcısı Türkiye'de "Coffee Club" deneyimini paylaştı.
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"Pasif içicilikten ciğerimiz solmadan kopacağız" dediği o eğlence kimilerinin çok hoşuna giderken kimileri o kadar erken saatte olmasına anlam veremedi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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olum bu konsept vardı zaten amk yeni değilki