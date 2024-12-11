Sonunda Türkiye'ye de Geldi: Bir Kadın Birçok Ülkede Meşhur Olan "Coffee Club" Deneyimini Paylaştı

Günümüzde pek çok farklı tarzda eğlence mekanı var bildiğiniz üzere. Son dönemde moda olanlardan biri de Coffee Club'lar. Los Angeles'da başlayan bu eğlence anlayışı kısa sürede dünyaya yayıldı. Bu mekanlarda, gece dışarı çıkmaya vakti olmayanlar ya da sigara dumanı solumak istemeyenler, sabahın erken saatinde müzikle eğleniyor. Hem enerjileri yükseliyor hem de güne bu yüksek enerjiyle başlamış oluyorlar. Elbette kısa sürede ülkemize de geldi.