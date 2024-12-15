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İyi Öğretmen Şanstır: Bir Öğretmen Öğrencileri ile Birlikte Soğan Çuvallarından Voleybol Filesi Yaptı

İyi Öğretmen Şanstır: Bir Öğretmen Öğrencileri ile Birlikte Soğan Çuvallarından Voleybol Filesi Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 16:26 Son Güncelleme: 15.12.2024 - 16:32

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Çocukluk döneminde karşılaşılan nitelikli bir öğretmenin varlığı, gerçekten büyük bir talih. Bu durum, hayatın ilerleyen dönemlerindeki başarıyı ve kişisel gelişimi büyük ölçüde etkileme potansiyeline sahip. Öğretmenler, sadece bilgi aktaran kişiler olmanın ötesinde, aynı zamanda öğrencilerin düşünme biçimlerini, bakış açılarını ve hatta hayata dair genel tutumlarını şekillendiren önemli figürlerdir. Bu nedenle, çocukluk döneminde karşılaşılan iyi bir öğretmen, hayatın ilerleyen dönemlerindeki başarıyı ve kişisel gelişimi büyük ölçüde etkileyebilir. Bu durum, öğretmenlerin toplumda ve bireylerin hayatında oynadığı önemli rolü bir kez daha vurgular. Öğretmen Melahat Ayaz, voleybol oynamak isteyen öğrencileri için tüm imkanlarını seferber ederek kalpleri ısıtan bir etkinliğe imza attı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDkduw...
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Soğan çuvallarını öğrencileri ile birlikte birleştirerek kendi voleybol filelerini yaptılar.

Soğan çuvallarını öğrencileri ile birlikte birleştirerek kendi voleybol filelerini yaptılar.

Paylaşılan video kalpleri ısıtırken pek çok kişi okula file ve voleybol topu hediye etmek istedi.

Paylaşılan video kalpleri ısıtırken pek çok kişi okula file ve voleybol topu hediye etmek istedi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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