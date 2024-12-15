Öğretmenler Gününde Vefat Eden Babasıyla Yan Yana Fotoğrafı Hediye Edilen Öğretmenin Duygulandıran Anları

Öğretmenlik, dünya üzerindeki değerli mesleklerden. Bu meslek, bilgiyi ve deneyimi gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıyan, toplumun temel taşlarından biri. Öğretmenler, genç beyinleri şekillendirerek, onların hayatlarını ve dolayısıyla toplumun genel yapısını etkileyen kişilerdir. Bu nedenle, öğretmenlik, sadece bir meslekten çok daha fazlasıdır. Bu sebeple öğretmenlerimize minnetimizi her daim göstermemizin önemi de büyük.
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Bir okulda veliler, öğretmenlerine maddi bir hediye almak yerine anlamlı bir hediye almak istedi.
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Vefat eden babasıyla yan yana getirilmiş fotoğrafını gören öğretmen duygusal anlar yaşadı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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