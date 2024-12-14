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Teknoloji Ne Güzel Şey! Görme Engelli Bir Çift Yapay Zeka Yardımıyla Pazar Alışverişi Yaptı

Teknoloji Ne Güzel Şey! Görme Engelli Bir Çift Yapay Zeka Yardımıyla Pazar Alışverişi Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 21:20

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Günümüzde teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Son dönemin öne çıkan teknolojilerinden biri de 'yapay zeka' hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Çeşitli sektörlerde ve birçok farklı alanda kullanılan yapay zeka, modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu ilerlemeyi yakından takip etmek, teknolojiye ayak uydurabilmek ve geleceğe hazırlıklı olabilmek için büyük önem taşıyor. Teknolojinin bu hızlı yükselişi, yaşamımızı kolaylaştırmanın yanı sıra, pek çok engeli de ortadan kaldırıyor.

Kaynak: https://x.com/tasginemre
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Bir çift, yapay zeka yardımıyla Pazar alışverişi yaptı. ChatGPT'nin görüntü tanıma özelliğiyle pazar tezgahlarında ne olduğunu duyan çift, o anları kaydetti.

Bir çift, yapay zeka yardımıyla Pazar alışverişi yaptı. ChatGPT'nin görüntü tanıma özelliğiyle pazar tezgahlarında ne olduğunu duyan çift, o anları kaydetti.

Pazarcıları da şaşırtan teknoloji beğeni topladı.

Pazarcıları da şaşırtan teknoloji beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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