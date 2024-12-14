Teknoloji Ne Güzel Şey! Görme Engelli Bir Çift Yapay Zeka Yardımıyla Pazar Alışverişi Yaptı

Günümüzde teknoloji akılalmaz bir hızla ilerliyor. Son dönemin öne çıkan teknolojilerinden biri de 'yapay zeka' hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Çeşitli sektörlerde ve birçok farklı alanda kullanılan yapay zeka, modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu ilerlemeyi yakından takip etmek, teknolojiye ayak uydurabilmek ve geleceğe hazırlıklı olabilmek için büyük önem taşıyor. Teknolojinin bu hızlı yükselişi, yaşamımızı kolaylaştırmanın yanı sıra, pek çok engeli de ortadan kaldırıyor.