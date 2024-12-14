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Overthink Yüzünden Yaşanan Uykusuz Gecelere Son: İşte Zihni Tamamen Susturan O Ses

Overthink Yüzünden Yaşanan Uykusuz Gecelere Son: İşte Zihni Tamamen Susturan O Ses

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 16:27

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Düşünce labirentlerinde kaybolmak, zaman zaman her birimizin başına gelen bir durum. Bu durum, genellikle 'aşırı düşünme' olarak adlandırılır ve çoğumuzun zaman zaman kıskacına düştüğü bir sorundur. Bu, beyin fırtınası yaparken veya karmaşık bir problemi çözmeye çalışırken uykusuz kaldığımız sayısız gece olmuştur. Bu durum, zihnimizi meşgul eder ve bizi karmaşık düşünce ağlarına sürükler. Peki bundan sadece bir ses ile kurtulmak mümkün desek?

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Zihni tamamen sustura ve overthink'i bitiren bir ses sosyal medyada viral oldu.

Zihni tamamen sustura ve overthink'i bitiren bir ses sosyal medyada viral oldu.

Kimileri sesin gerçekten ise yaradığını savunurken, kimileri ise anlamsız buldu.

Kimileri sesin gerçekten ise yaradığını savunurken, kimileri ise anlamsız buldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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