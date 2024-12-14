Overthink Yüzünden Yaşanan Uykusuz Gecelere Son: İşte Zihni Tamamen Susturan O Ses

Düşünce labirentlerinde kaybolmak, zaman zaman her birimizin başına gelen bir durum. Bu durum, genellikle 'aşırı düşünme' olarak adlandırılır ve çoğumuzun zaman zaman kıskacına düştüğü bir sorundur. Bu, beyin fırtınası yaparken veya karmaşık bir problemi çözmeye çalışırken uykusuz kaldığımız sayısız gece olmuştur. Bu durum, zihnimizi meşgul eder ve bizi karmaşık düşünce ağlarına sürükler. Peki bundan sadece bir ses ile kurtulmak mümkün desek?