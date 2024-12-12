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En İyi 'Ofiste Bir Gün": Mesleği Eğlence Parkında İnsanlara Su Sıkmak Olan Kadın Çalıştığı Anları Paylaştı

En İyi 'Ofiste Bir Gün": Mesleği Eğlence Parkında İnsanlara Su Sıkmak Olan Kadın Çalıştığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.12.2024 - 16:25

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Elbette, her bireyin hayalleri arasında, kendisini mutlu eden ve rahat bir şekilde icra edebileceği bir iş vardır. Böyle bir işte çalışmak, sadece maddi gelir elde etmekten öte, kişinin yaşam kalitesini yükseltir ve hayata daha pozitif bakmasını sağlar. Bu nedenle, sevdiğimiz ve rahatlıkla yapabileceğimiz bir işte çalışmanın hayalini kurmak, aslında daha mutlu ve tatmin olmuş bir yaşamın hayalini kurmaktır. Bu düşünce, hayatın her alanında başarıyı ve huzuru getirecektir. Bu işin, kişinin yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde kullanabileceği, aynı zamanda da kendisini geliştirebileceği bir alan olması da önemli fakat çoğu zaman pek de böyle bir şey aramıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDU29V...
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Mesleği eğlence parkında insanlara su sıkmak olan bir kadın, çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mesleği eğlence parkında insanlara su sıkmak olan bir kadın, çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüm gün sadece bir butona basarak insanları ıslatan kadının o videosuna "Dünyanın en iyi mesleği" yorumları yapıldı.

Tüm gün sadece bir butona basarak insanları ıslatan kadının o videosuna "Dünyanın en iyi mesleği" yorumları yapıldı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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