Her İzlediğimizde "Bunlar Ne İş Yapıyor" Dedirten Ofis Vloglarının İsveç Versiyonu Geldi

Son dönemde sosyal medyada 'Ofiste Bir Günüm' videolarına sıklıkla rastlıyoruz. Fakat genel olarak hiçbirimiz bu ofislerde ne iş yapıldığını anlayamıyoruz. Etkinlikler, kahveler, yemekler, sohbetler derken hem iş günü hem blog bitiveriyor. Her videonun sonunda oturup uzun uzun kendi iş günümüzü düşünüyoruz. Tabii ardından kendimizi böyle bir iş yaparken hayal ederken buluyoruz.