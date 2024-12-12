Her İzlediğimizde "Bunlar Ne İş Yapıyor" Dedirten Ofis Vloglarının İsveç Versiyonu Geldi

Son dönemde sosyal medyada 'Ofiste Bir Günüm' videolarına sıklıkla rastlıyoruz. Fakat genel olarak hiçbirimiz bu ofislerde ne iş yapıldığını anlayamıyoruz. Etkinlikler, kahveler, yemekler, sohbetler derken hem iş günü hem blog bitiveriyor. Her videonun sonunda oturup uzun uzun kendi iş günümüzü düşünüyoruz. Tabii ardından kendimizi böyle bir iş yaparken hayal ederken buluyoruz.
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Şimdi de bu 'Ofiste bir günüm" videolarının İsveç versiyonu geldi.
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Yine ne iş yaptıklarını anlayamadığımız şirkette gördüğümüz detaylar, olay İsveç'te geçtiği için pek tuhaf gelmedi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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