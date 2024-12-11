Çiğ Sakatat Yediği Videolarla Tanınan Dr. Tuba Güleç Afrika'da Doktorluk Yaparken Yaşadıklarını Paylaştı

Doktorluk, dünyanın en değerli mesleklerinden biri. Doktorluk mesleği, toplumun sağlık durumunu iyileştirme ve yaşam kalitesini artırma sorumluluğunu taşıyan bir meslek olarak kabul edilir. Sağlık hizmeti, herkesin en temel ihtiyacı. Gelişen dünya ile birlikte tıp alanında akılalmaz gelişmeler yaşandı. Fakat bugün hala pek çok sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanan topluluklar var.