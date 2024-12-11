Çiğ Sakatat Yediği Videolarla Tanınan Dr. Tuba Güleç Afrika'da Doktorluk Yaparken Yaşadıklarını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DC6EZvBgwc3/
Doktorluk, dünyanın en değerli mesleklerinden biri. Doktorluk mesleği, toplumun sağlık durumunu iyileştirme ve yaşam kalitesini artırma sorumluluğunu taşıyan bir meslek olarak kabul edilir. Sağlık hizmeti, herkesin en temel ihtiyacı. Gelişen dünya ile birlikte tıp alanında akılalmaz gelişmeler yaşandı. Fakat bugün hala pek çok sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanan topluluklar var.
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Bir dönem çiğ et yediği videolar ile viral olan Dr. Tuba Güleç Afrika'da doktorluk yaptığı dönemde yaşadıklarını paylaştı.
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Deprem döneminde de Hatay'da büyük çaba gösteren Güleç'in yaşadığı zorluklara rağmen görevini aşkla sürdürmesi beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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