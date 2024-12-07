Bize Ne Oldu? Metroda Müzik Yapan Bir Grup Hareketli Müziğe Rağmen İnsanların Durgunluğuna Dikkat Çekti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDNLN0...
Bildiğiniz üzere ülkemiz son dönemde birçok problemle uğraşıyor. Ekonomik dalgalanmalardan güvenlik endişelerine, eğitim sorunlarından sağlık hizmetlerindeki aksamalara kadar geniş bir yelpazede sorunlarla mücadele ediyoruz. Bu durum, toplumun genel ruh hali üzerinde doğrudan ve belirgin bir etkiye sahip. Her bir bireyin yaşam kalitesini ve genel mutluluk seviyesini etkileyen bu durum, toplumun genelinde bir huzursuzluk yaratıyor.
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Metroda müzik yapan bir grup hareketli müziğe rağmen insanların ne kadar durgun olduğuna dikkat çekti.
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Toplumun genel ruh halinin bir özeti gibi olan o görüntüler uzun uzun düşündürdü.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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daha ne olsun aw 22 yılda ülkenin içine sıçıldı milyonlarca insanın ya yakını ya da kendisi zararlar gördü. hiçbir 3. dünya ülkesinde bile olmayacak binlerce... Devamını Gör