onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bize Ne Oldu? Metroda Müzik Yapan Bir Grup Hareketli Müziğe Rağmen İnsanların Durgunluğuna Dikkat Çekti

Bize Ne Oldu? Metroda Müzik Yapan Bir Grup Hareketli Müziğe Rağmen İnsanların Durgunluğuna Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 18:18

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemiz son dönemde birçok problemle uğraşıyor. Ekonomik dalgalanmalardan güvenlik endişelerine, eğitim sorunlarından sağlık hizmetlerindeki aksamalara kadar geniş bir yelpazede sorunlarla mücadele ediyoruz. Bu durum, toplumun genel ruh hali üzerinde doğrudan ve belirgin bir etkiye sahip. Her bir bireyin yaşam kalitesini ve genel mutluluk seviyesini etkileyen bu durum, toplumun genelinde bir huzursuzluk yaratıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDNLN0...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Metroda müzik yapan bir grup hareketli müziğe rağmen insanların ne kadar durgun olduğuna dikkat çekti.

Metroda müzik yapan bir grup hareketli müziğe rağmen insanların ne kadar durgun olduğuna dikkat çekti.

Toplumun genel ruh halinin bir özeti gibi olan o görüntüler uzun uzun düşündürdü.

Toplumun genel ruh halinin bir özeti gibi olan o görüntüler uzun uzun düşündürdü.

İşte o anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Çomar_Sken_Jüpiter

daha ne olsun aw 22 yılda ülkenin içine sıçıldı milyonlarca insanın ya yakını ya da kendisi zararlar gördü. hiçbir 3. dünya ülkesinde bile olmayacak binlerce... Devamını Gör