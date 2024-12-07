onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sosyal Medyada Popüler Olan "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımında Fazla Açık Olan Kadın Sevgilisini Korkuttu

Sosyal Medyada Popüler Olan "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımında Fazla Açık Olan Kadın Sevgilisini Korkuttu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 16:24

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada her dönem birbirinden ilginç akımlar görüyoruz. Bir çoğunda da çiftler başrolde oluyor. Son dönemin popüler akımı da 'Dinliyoruz ve yargılamıyoruz' akımı. Bu akımda insanlar kendileri ile ilgili bir itirafta bulunuyor. Karşı taraf da bu itirafları yargılamadan dinliyor ve kendi itirafını yapıyor. Elbette ortaya birbirinden ilginç itiraflar çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDQESY...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı sevgilisine büyü yaptırdığından, kendisinin yaptığını söylediği hediyeyi aslında başkasına yaptırdığına kadar birçok itirafta bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı sevgilisine büyü yaptırdığından, kendisinin yaptığını söylediği hediyeyi aslında başkasına yaptırdığına kadar birçok itirafta bulundu.

Kadının itirafları izleyenleri bile gererken, sevgilisinin şaşkınlığı da kameraya yansıdı.

Kadının itirafları izleyenleri bile gererken, sevgilisinin şaşkınlığı da kameraya yansıdı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın