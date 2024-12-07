Sosyal Medyada Popüler Olan "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımında Fazla Açık Olan Kadın Sevgilisini Korkuttu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDQESY...
Sosyal medyada her dönem birbirinden ilginç akımlar görüyoruz. Bir çoğunda da çiftler başrolde oluyor. Son dönemin popüler akımı da 'Dinliyoruz ve yargılamıyoruz' akımı. Bu akımda insanlar kendileri ile ilgili bir itirafta bulunuyor. Karşı taraf da bu itirafları yargılamadan dinliyor ve kendi itirafını yapıyor. Elbette ortaya birbirinden ilginç itiraflar çıkabiliyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı sevgilisine büyü yaptırdığından, kendisinin yaptığını söylediği hediyeyi aslında başkasına yaptırdığına kadar birçok itirafta bulundu.
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Kadının itirafları izleyenleri bile gererken, sevgilisinin şaşkınlığı da kameraya yansıdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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