Sosyal Medyada Popüler Olan "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımında Fazla Açık Olan Kadın Sevgilisini Korkuttu

Sosyal medyada her dönem birbirinden ilginç akımlar görüyoruz. Bir çoğunda da çiftler başrolde oluyor. Son dönemin popüler akımı da 'Dinliyoruz ve yargılamıyoruz' akımı. Bu akımda insanlar kendileri ile ilgili bir itirafta bulunuyor. Karşı taraf da bu itirafları yargılamadan dinliyor ve kendi itirafını yapıyor. Elbette ortaya birbirinden ilginç itiraflar çıkabiliyor.