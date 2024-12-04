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Bildiğiniz Bütün Evlilik Tekliflerini Unutun: Bir Adam Romantik Evlilik Teklifi İçin Kendini Ateşe Verdi

Bildiğiniz Bütün Evlilik Tekliflerini Unutun: Bir Adam Romantik Evlilik Teklifi İçin Kendini Ateşe Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.12.2024 - 18:14

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Evlilik teklifleri, günümüzde adeta bir rekabete dönüştü. Herkes, bir diğerinden daha özgün ve dikkat çekici bir teklif yapma peşinde. Bu durum, evlilik tekliflerinin sıradanlaşan bir ritüel olmaktan çıkıp, yaratıcılık ve özgünlük gerektiren bir sanat formuna dönüşmesine yol açtı. Bu rekabet ortamında, her bir birey, partnerini şaşırtma ve unutulmaz bir anı bırakma arzusuyla, en farklı ve etkileyici evlilik teklifini yapmayı hedefliyor. Bu durum bazen akılalmaz anların yaşanmasına sebep olabiliyor.

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Bir adam sevgilisine evlilik teklifi ederken kendini ateşe verdi.

Bir adam sevgilisine evlilik teklifi ederken kendini ateşe verdi.

Alevler içinde yaptığı evlilik teklifi sosyal medyada viral oldu.

Alevler içinde yaptığı evlilik teklifi sosyal medyada viral oldu.

İşte o teklif;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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