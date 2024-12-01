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Gürcistan’da Düzenlenen Hükümet Karşıtı Protestolarda Bir Kişi 'Toma'ya Hava Fişek Makinesi ile Saldırdı

Gürcistan’da Düzenlenen Hükümet Karşıtı Protestolarda Bir Kişi 'Toma'ya Hava Fişek Makinesi ile Saldırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 15:02

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Gürcistan olaylı bir seçim dönemini geride bıraktı. Gürcistan Seçim Komisyonu, Gürcü Rüyası %54'lük bir oyla kazandığını açıklamasının ardından boyalı saldırıya uğramıştı hatırlarsanız. Ülkede sular hala durulmadı. Hükümetin Avrupa Birliği üyelik sürecini askıya almasından ardından protestolar başladı. Ülkede pek çok kişi sokağa dökülürken, gösterilerde gündem olan anlar da yaşandı.

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Bir gösterisi polislere havai fişek makinesi ile saldırdı.

Bir gösterisi polislere havai fişek makinesi ile saldırdı.

Göstericinin o anları, bilgisayar oyunlarına benzetildi.

Göstericinin o anları, bilgisayar oyunlarına benzetildi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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