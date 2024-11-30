Metin Akpınar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Eleştirdi: "Milli Eğitim Bakanı Adı Var Kendisi Yok"

Bildiğiniz üzere ülkemizde en çok değişen bakanlıkların başında 'Milli Eğitim Bakanlığı'. Haliyle bununla birlikte eğitim ve sınav sistemi de defalarca değişti. Açıklamalarıyla en çok tepki toplayan bakanların başında da son Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geliyor. Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'laiklik' çıkışı büyük tepki çekmişti. Ardından belediyelere bağlı kreşlerde LGBTİ propagandası yapıldığı gerekçesiyle kapatılmak istenmesi yine tepki topladı.