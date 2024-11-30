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Metin Akpınar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Eleştirdi: "Milli Eğitim Bakanı Adı Var Kendisi Yok"

Metin Akpınar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Eleştirdi: "Milli Eğitim Bakanı Adı Var Kendisi Yok"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2024 - 20:56

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Bildiğiniz üzere ülkemizde en çok değişen bakanlıkların başında 'Milli Eğitim Bakanlığı'. Haliyle bununla birlikte eğitim ve sınav sistemi de defalarca değişti. Açıklamalarıyla en çok tepki toplayan bakanların başında da son Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geliyor. Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'laiklik' çıkışı büyük tepki çekmişti. Ardından belediyelere bağlı kreşlerde LGBTİ propagandası yapıldığı gerekçesiyle kapatılmak istenmesi yine tepki topladı.

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Metin Akpınar da KAFA TV isimli YouTube kanalında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

Metin Akpınar da KAFA TV isimli YouTube kanalında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

“Milli Eğitim derken verilen eğitimin milli ve evrensel ilkelere uyumlu olmasını beklersin." diyen Akpınar, Tekin'in uyguladığı sistemin pedagojiye tamamen aykırı olduğunu söyledi.

“Milli Eğitim derken verilen eğitimin milli ve evrensel ilkelere uyumlu olmasını beklersin." diyen Akpınar, Tekin'in uyguladığı sistemin pedagojiye tamamen aykırı olduğunu söyledi.

İşte o sözler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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