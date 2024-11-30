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Kahramanmaraş'taki Konut Teslimi Töreninde Bir Vatandaş ve Cumhurbaşkanı Arasında Geçen İlginç Diyalog

Kahramanmaraş'taki Konut Teslimi Töreninde Bir Vatandaş ve Cumhurbaşkanı Arasında Geçen İlginç Diyalog

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2024 - 19:32

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Kahramanmaraş 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. Peş peşe meydana gelen iki depremde 11 ilimiz birden etkilendi. O günden bugüne felakette zarar görenlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremde evini kaybedenler için yapılan konutlar kuralarla sahiplerini buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ta Konut Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı.

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Törende kurada ismi çıkan bir vatandaş ve Erdoğan arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Törende kurada ismi çıkan bir vatandaş ve Erdoğan arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Anahtarını almak için sahneye gelen kadına kaç çocuğu olduğunu soran Erdoğan, 2 çocuğu yeterli bulmayınca "Devamı gelecek değil mi?" sorusunu sordu.

Anahtarını almak için sahneye gelen kadına kaç çocuğu olduğunu soran Erdoğan, 2 çocuğu yeterli bulmayınca "Devamı gelecek değil mi?" sorusunu sordu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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