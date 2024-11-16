6 Şubat'ta Yaşadığımız Felakette Büyük Emek Veren Oğuzhan Uğur O Dönemde Yaşananları Anlattı

6 Şubat günü ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. 11 ilimizi birden etkileyen depremde sayısız canımızı kaybettik. Tüm ülke hatta neredeyse tüm dünya 11 ile yardım etmek için seferber oldu. O günlerde en çok elini taşın altına koyanlardan biri Oğuzhan Uğur olmuştu. Oğuzhan Uğur'un başlattığı yardım kampanyasına pek çok ünlü isim de düşünmeden dahil olmuştu.