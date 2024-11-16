6 Şubat'ta Yaşadığımız Felakette Büyük Emek Veren Oğuzhan Uğur O Dönemde Yaşananları Anlattı

6 Şubat günü ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. 11 ilimizi birden etkileyen depremde sayısız canımızı kaybettik. Tüm ülke hatta neredeyse tüm dünya 11 ile yardım etmek için seferber oldu. O günlerde en çok elini taşın altına koyanlardan biri Oğuzhan Uğur olmuştu. Oğuzhan Uğur'un başlattığı yardım kampanyasına pek çok ünlü isim de düşünmeden dahil olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur katıldığı bir programda deprem döneminde yaşananları anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yardım çalışmalarında canla başla mücadele eden ünlü isimlerimize teşekkür eden Oğuzhan Uğur "Ne yiğit sanatçılarımız varmış, ne yiğit ünlülerimiz varmış." dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın