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Prof. Dr. İlber Ortaylı “Bir Gün Suriyeli Cumhurbaşkanımız Olur mu?” Sorusunu Yanıtladı: "Hiçbir Zaman Olmaz"

Prof. Dr. İlber Ortaylı “Bir Gün Suriyeli Cumhurbaşkanımız Olur mu?” Sorusunu Yanıtladı: "Hiçbir Zaman Olmaz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 23:15

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Türkiye'nin gündemini meşgul eden mülteci meselesi, uzun bir süredir tartışılan bir konu. Bu durum, hem toplumsal hem de politik açıdan çeşitli görüş ve yaklaşımları beraberinde getiriyor. Mültecilerin ülkemizdeki varlığı, bir yandan yardım ve dayanışma gerektirirken, diğer yandan da çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları ortaya çıkarıyor. Ülkenin önde gelen isimleri ve bazı siyasetçiler daha kapsamlı ve etkin bir mülteci politikası oluşturulmasının önemini vurguluyor. Fakat henüz geçerli bir adım atılmış değil.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya “Bir gün Suriyeli cumhurbaşkanımız olur mu?” sorusu soruldu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya “Bir gün Suriyeli cumhurbaşkanımız olur mu?” sorusu soruldu.

Hiçbir zaman böyle bir şeyin olmayacağını söyleyen Ortaylı "Öyle gelip külhanbeylik yapacaksın, yerli komşularla itişeceksin olmaz.” dedi.

Hiçbir zaman böyle bir şeyin olmayacağını söyleyen Ortaylı "Öyle gelip külhanbeylik yapacaksın, yerli komşularla itişeceksin olmaz.” dedi.

İşte o video;

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