Prof. Dr. İlber Ortaylı “Bir Gün Suriyeli Cumhurbaşkanımız Olur mu?” Sorusunu Yanıtladı: "Hiçbir Zaman Olmaz"

Türkiye'nin gündemini meşgul eden mülteci meselesi, uzun bir süredir tartışılan bir konu. Bu durum, hem toplumsal hem de politik açıdan çeşitli görüş ve yaklaşımları beraberinde getiriyor. Mültecilerin ülkemizdeki varlığı, bir yandan yardım ve dayanışma gerektirirken, diğer yandan da çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları ortaya çıkarıyor. Ülkenin önde gelen isimleri ve bazı siyasetçiler daha kapsamlı ve etkin bir mülteci politikası oluşturulmasının önemini vurguluyor. Fakat henüz geçerli bir adım atılmış değil.