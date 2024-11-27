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Fiyat Onları da Şaşırttı: Bir Turist Türkiye'deki iPhone Fiyatları Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Fiyat Onları da Şaşırttı: Bir Turist Türkiye'deki iPhone Fiyatları Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.11.2024 - 21:37

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Son zamanlarda ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar malum. Bu dengesizlik en çok telefonlar ve teknolojik cihazlar gibi ürünlerin fiyatlarında kendini gösteriyor. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü doğrudan etkileyerek, teknoloji çağında teknolojiye erişimlerini zorlaştırıyor. Bu durumdan özellikle genç nüfus büyük ölçüde etkileniyor ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme istekleri bu ekonomik dalgalar karşısında engelleniyor. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde birçok sorunu beraberinde getiriyor.

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Ülkemizi ziyaret eden bir turist bir teknoloji mağazasındaki fiyatları inceledi.

Ülkemizi ziyaret eden bir turist bir teknoloji mağazasındaki fiyatları inceledi.

iPhone fiyatlarını gören genç yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

iPhone fiyatlarını gören genç yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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