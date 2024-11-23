Yabancı Bir İçerik Üreticisi Ülkemizde Son Dönemde Popüler Olan Boy Uzatma Ameliyatlarını Tiye Aldı

Son dönemde estetik sektörü akılalmaz bir biçimde gelişti. Aklımızın almayacağı estetik operasyonlar kısa sürede yaygınlaştı. Bunların başında da boy uzatma ameliyatları geliyor. İnsanlar bu ameliyatlarla bacaklarını birkaç santim uzatarak istedikleri boya kavuşuyor. Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan bu ameliyatların pek çok tehlikesi bulunuyor.