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Yabancı Bir İçerik Üreticisi Ülkemizde Son Dönemde Popüler Olan Boy Uzatma Ameliyatlarını Tiye Aldı

Yabancı Bir İçerik Üreticisi Ülkemizde Son Dönemde Popüler Olan Boy Uzatma Ameliyatlarını Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 18:15

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Son dönemde estetik sektörü akılalmaz bir biçimde gelişti. Aklımızın almayacağı estetik operasyonlar kısa sürede yaygınlaştı. Bunların başında da boy uzatma ameliyatları geliyor. İnsanlar bu ameliyatlarla bacaklarını birkaç santim uzatarak istedikleri boya kavuşuyor. Ülkemizde de oldukça yaygınlaşan bu ameliyatların pek çok tehlikesi bulunuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCpJly...
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Pek çok estetik operasyon gibi, boy uzatma ameliyatları için de ülkemiz tercih ediliyor.

Pek çok estetik operasyon gibi, boy uzatma ameliyatları için de ülkemiz tercih ediliyor.

Yabancı bir içerik üreticisi bu operasyonları tiye aldığı bir video çekti.

Yabancı bir içerik üreticisi bu operasyonları tiye aldığı bir video çekti.

Video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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