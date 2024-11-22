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Gerçekçi Pasta İşi Nereye Gidiyor? Bir Pasta Sanatçısının Yaptığı Ürkütücü Pasta İzleyenleri Travmatize Etti

Gerçekçi Pasta İşi Nereye Gidiyor? Bir Pasta Sanatçısının Yaptığı Ürkütücü Pasta İzleyenleri Travmatize Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 18:35

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Son zamanlarda, gerçekçi pastaların popülaritesi artış gösterdi. Bu pastalar, adından da anlaşılacağı gibi, gerçek hayatta bulunan nesnelerin veya varlıkların birebir kopyaları olacak şekilde tasarlanıyor ve yapılıyor. Bu pastaların çarpıcı derecede gerçekçi olması, neredeyse bir sanat formu olarak görülmelerine sebep oluyor. Bu pastalar, doğum günleri, düğünler, yıldönümleri ve diğer özel etkinlikler için mükemmel bir seçenek olabiliyor. Pasta sanatçıları bu alanda akılalmaz işler çıkarıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAtT5I...
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'celine_cakedesign45' isimli bir pastacı kendi bacağının pastasını yaptı.

'celine_cakedesign45' isimli bir pastacı kendi bacağının pastasını yaptı.

Ortaya çıkan görüntü oldukça gerçekçi olunca bazıları bu çalışmayı rahatsız edici buldu.

Ortaya çıkan görüntü oldukça gerçekçi olunca bazıları bu çalışmayı rahatsız edici buldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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