onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Londra'nın Meşhur Kırmızı Telefon Kulübelerinde Fotoğraf Çekilmek İsteyen Bir Turist Kötü Kokuya Dayanamadı

Londra'nın Meşhur Kırmızı Telefon Kulübelerinde Fotoğraf Çekilmek İsteyen Bir Turist Kötü Kokuya Dayanamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 11:07 Son Güncelleme: 01.12.2024 - 11:24

İçerik Devam Ediyor

Her bir ülkenin kendine özgü bir kültürel mirası bulunuyor. Kendi özgün renkleri, dokuları ve hikayeleri ile her bir ülkenin kültür öğeleri, turistlerin gözdesi olmayı başarıyor. Her biri kendi hikayesini anlatan bu kültür öğeleri, turistlerin ziyaret ettikleri ülkeler hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarını da sağlıyor. Londra'da turistlerin ilgisini çeken en önemli öğelerden biri meşhur kırmızı telefon kulübeleri bildiğiniz üzere. Fakat bu telefon kulübeleri son yıllarda daha çok kötü kokmaları ile konuşuluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DChkRW...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Londra'yı ziyaret eden bir kadın, telefon kulübelerinde bir fotoğraf çekmek istedi.

Londra'yı ziyaret eden bir kadın, telefon kulübelerinde bir fotoğraf çekmek istedi.

Fakat kötü kokuya dayanamayan kadın kulübeye giremedi. O videoya "Onlar telefon kulübesi değil. Onlar umumi tuvalet" yorumları yapıldı.

Fakat kötü kokuya dayanamayan kadın kulübeye giremedi. O videoya "Onlar telefon kulübesi değil. Onlar umumi tuvalet" yorumları yapıldı.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın