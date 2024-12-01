Londra'nın Meşhur Kırmızı Telefon Kulübelerinde Fotoğraf Çekilmek İsteyen Bir Turist Kötü Kokuya Dayanamadı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DChkRW...
Her bir ülkenin kendine özgü bir kültürel mirası bulunuyor. Kendi özgün renkleri, dokuları ve hikayeleri ile her bir ülkenin kültür öğeleri, turistlerin gözdesi olmayı başarıyor. Her biri kendi hikayesini anlatan bu kültür öğeleri, turistlerin ziyaret ettikleri ülkeler hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarını da sağlıyor. Londra'da turistlerin ilgisini çeken en önemli öğelerden biri meşhur kırmızı telefon kulübeleri bildiğiniz üzere. Fakat bu telefon kulübeleri son yıllarda daha çok kötü kokmaları ile konuşuluyor.
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Londra'yı ziyaret eden bir kadın, telefon kulübelerinde bir fotoğraf çekmek istedi.
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Fakat kötü kokuya dayanamayan kadın kulübeye giremedi. O videoya "Onlar telefon kulübesi değil. Onlar umumi tuvalet" yorumları yapıldı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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