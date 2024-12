Londra'nın Meşhur Kırmızı Telefon Kulübelerinde Fotoğraf Çekilmek İsteyen Bir Turist Kötü Kokuya Dayanamadı

Her bir ülkenin kendine özgü bir kültürel mirası bulunuyor. Kendi özgün renkleri, dokuları ve hikayeleri ile her bir ülkenin kültür öğeleri, turistlerin gözdesi olmayı başarıyor. Her biri kendi hikayesini anlatan bu kültür öğeleri, turistlerin ziyaret ettikleri ülkeler hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarını da sağlıyor. Londra'da turistlerin ilgisini çeken en önemli öğelerden biri meşhur kırmızı telefon kulübeleri bildiğiniz üzere. Fakat bu telefon kulübeleri son yıllarda daha çok kötü kokmaları ile konuşuluyor.