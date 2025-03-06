Zabıtalar Zor Saydı: Yalova’da Bir Dilencinin Üzerinden 164 Bin TL Çıktı
Zabıtalar Zor Saydı: Yalova’da Bir Dilencinin Üzerinden 164 Bin TL Çıktı
Yalova’da zabıta ekipleri dilenciler için operasyon gerçekleştirdi. Pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yapan M.P. adlı şahıs zabıtalar tarafından yakalandı. Ekiplerin başarıyla geçen operasyonun ardından karakola getirilen şahsın üstü aranınca tamı tamına 164 bin 125 TL bulundu.
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Kaynak: İHA
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Dilencinin üzerinden çıkan parayı sayabilmek için 6 zabıta bir araya geldi.
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M.P. adlı şahsa dilencilik yaptığı için yasal işlem başlatıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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