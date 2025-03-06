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Zabıtalar Zor Saydı: Yalova’da Bir Dilencinin Üzerinden 164 Bin TL Çıktı

Zabıtalar Zor Saydı: Yalova’da Bir Dilencinin Üzerinden 164 Bin TL Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.03.2025 - 15:14

Yalova’da zabıta ekipleri dilenciler için operasyon gerçekleştirdi. Pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yapan M.P. adlı şahıs zabıtalar tarafından yakalandı. Ekiplerin başarıyla geçen operasyonun ardından karakola getirilen şahsın üstü aranınca tamı tamına 164 bin 125 TL bulundu. 

Detaylara geçelim 👇

Kaynak: İHA

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Dilencinin üzerinden çıkan parayı sayabilmek için 6 zabıta bir araya geldi.

Dilencinin üzerinden çıkan parayı sayabilmek için 6 zabıta bir araya geldi.

Zabıtaların sayımı bitince ulaşılan meblağ 164 bin 125 TL’ydi.

M.P. adlı şahsa dilencilik yaptığı için yasal işlem başlatıldı.

M.P. adlı şahsa dilencilik yaptığı için yasal işlem başlatıldı.

Paralara ise tutanakla birlikte Zabıta Müdürlüğü el koydu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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