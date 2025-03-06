Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?
Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?
Merakla beklenen Mart 2025 faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararı için 6 Şubat Perşembe günü toplantı. Toplantının ardından kritik veri saat 14.00’te açıklandı. Politika faizinin duyurulmasının ardından vatandaşlar Mart 2025 faiz kararının yüzde kaç olduğunun yanıtını arıyor.
Peki, Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı? Sorusunun yanıtını arıyor.
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Faiz Kararı Ne Oldu?
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Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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