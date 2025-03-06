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Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?

Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2025 - 14:01

Merakla beklenen Mart 2025 faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararı için 6 Şubat Perşembe günü toplantı. Toplantının ardından kritik veri saat 14.00’te açıklandı. Politika faizinin duyurulmasının ardından vatandaşlar Mart 2025 faiz kararının yüzde kaç olduğunun yanıtını arıyor. 

Peki, Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı? Sorusunun yanıtını arıyor.

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Faiz Kararı Ne Oldu?

Faiz Kararı Ne Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yılın ikinci kritik verisi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00’te açıklandı. 

Mart ayı politika faizinde 250 baz puan düşüşe gidildi. Faiz mart ayında yüzde 42.5 oldu.

Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?

Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?

Hükümet yetkilileri ve ekonomi yönetimi faiz ve enflasyonda sık sık enflasyondaki düşüşün hızlanarak artacağını dile getiriyor. Bu açıklamaların ardından enflasyonda ve faizde düşüş eğilimi gözlendi. 

Ocak ayından politika faizi 250 baz düşürülmüş ve yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirilmişti. Şubat ayında faiz toplantısı gerçekleşmedi. 6 Mart 2025 Perşembe ise TCMB Mart 2025 faiz kararını belirlemek için toplandı. 

Merkez Bankası Mart 2025 faiz kararında 250 baz puan düşüşe gitti. Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42.5’e indirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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