Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Faiz Kararı Mart 2025 Kaç Açıklandı?

Hükümet yetkilileri ve ekonomi yönetimi faiz ve enflasyonda sık sık enflasyondaki düşüşün hızlanarak artacağını dile getiriyor. Bu açıklamaların ardından enflasyonda ve faizde düşüş eğilimi gözlendi.

Ocak ayından politika faizi 250 baz düşürülmüş ve yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirilmişti. Şubat ayında faiz toplantısı gerçekleşmedi. 6 Mart 2025 Perşembe ise TCMB Mart 2025 faiz kararını belirlemek için toplandı.

Merkez Bankası Mart 2025 faiz kararında 250 baz puan düşüşe gitti. Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42.5’e indirildi.