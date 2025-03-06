Faiz Kararı Açıklandı! Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 42,5’e İndirdi
Faiz Kararı Açıklandı! Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 42,5’e İndirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Ocak ayı toplantısında politika faizi yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirilmişti. Şubat ayı faiz toplantısı yapılmazken yılın ikinci faiz kararı bugün (6 Mart 2025 Perşembe) saat 14.00’te açıklandı.
Mart 2025 politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 42.5 oldu.
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TCMB, Mart ayı faiz kararını açıkladı.
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"Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir."
"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."
"Makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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