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Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İsa Karakaş İki Aylık Enflasyon Verisiyle Zam Oranını Verdi

Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İsa Karakaş İki Aylık Enflasyon Verisiyle Zam Oranını Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 23:55

Yeni yılda bekledikleri zammı alamayan emekliler neredeyse açlık sınırı altında yaşıyor. Emekliler maaşlarının iyileştirilmesini beklerken şimdilerde biraz da olsa durumlarını iyileştirecek bir bayram ikramiyesi bekliyor. Ancak asıl beklenti Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. 2025'in ilk 6 ayında SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75; memur emeklisi yüzde 11.54 zam almıştı. 

6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen maaş zammında Ocak ve Şubat verileri belli oldu. Geride dört aylık veri kalırken iki aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, YouTube hesabından yayınladığı videoyla Temmuz ayında yapılacak emekli maaşına dair tahminlerde bulundu. 

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Emekli ve memur emeklisi 2025 yılına beklemedikleri kadar düşük bir zamla başladı.

Emekli ve memur emeklisi 2025 yılına beklemedikleri kadar düşük bir zamla başladı.

Memur ve memur emeklisi yılbaşında yüzde 11.54; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15.75 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Yapılan zamlar emekliler için büyük hayal kırıklığı oldu.

Yapılan zamlar emekliler için büyük hayal kırıklığı oldu.

Açlık sınırı altında yaşayan emekliler maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyor. Milyonlarca vatandaş bu nedenle gözünü ilk olarak bayram ikramiyelerine çevirdi. Asıl beklenti ise Temmuz 2025’te yapılacak zamda.

Emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Ocak ve Şubat ayının enflasyon verileri açıklandı. Böylece emeklilere temmuz ayında yapılacak zammın belirlenmesi için dört veri kaldı.

İki aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

İki aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

Ocak ayı enflasyon rakamları doğrultusunda enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 olarak açıklandı.

Şubat ayında yıllık enflasyon 39,05, aylık enflasyon ise 2,27 arttı. 2 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 7.3 olarak ortaya çıktı.

Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart Pazartesi günü açıklanmıştı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Ocak ve Şubat verilerinin belli olmasıyla uzmanlardan zam tahminleri de gelmeye başladı.

Ocak ve Şubat verilerinin belli olmasıyla uzmanlardan zam tahminleri de gelmeye başladı.

YouTube kanalında bir video yayınlayan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyon verilerini değerlendirerek emekli zammına dair tahminlerde bulundu. 

Kaynak

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Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Bu sorunun yanıtı İsa Karakaş'tan geldi. İki aylık enflasyonu göz önünde bulundurarak şimdilik zam oranının yüzde 7.42 olduğunu dile getiren Karakaş, şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla baktığımız zaman Şubat ayı enflasyonunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman emeklilerin durumunu tek bir rakamla açıklamaya çalışırsak Şubat ayı enflasyonunu dahil ettiğimiz zaman Temmuz ayında yüzde 7.42 oranında zam kesinleşmiş bulunmakta. Yani yüzde 7.42’lik zam Şubat ayı enflasyondan kaynaklanan bir zam.”

Karakaş: “Memur emeklileri yine perişan olacak.”

Karakaş: “Memur emeklileri yine perişan olacak.”

Memur emeklisinin 2025'in ilk 6 ayında geçerli olacak yüzde 11.54 oranında zam almasının hatırlatan İsa Karakaş, 'Memur emeklileri yine perişan olacak. Bunu peşinen söyleyeyim” dedi.

Karakaş'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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