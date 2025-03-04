Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? İsa Karakaş İki Aylık Enflasyon Verisiyle Zam Oranını Verdi

Yeni yılda bekledikleri zammı alamayan emekliler neredeyse açlık sınırı altında yaşıyor. Emekliler maaşlarının iyileştirilmesini beklerken şimdilerde biraz da olsa durumlarını iyileştirecek bir bayram ikramiyesi bekliyor. Ancak asıl beklenti Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. 2025'in ilk 6 ayında SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75; memur emeklisi yüzde 11.54 zam almıştı.

6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen maaş zammında Ocak ve Şubat verileri belli oldu. Geride dört aylık veri kalırken iki aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, YouTube hesabından yayınladığı videoyla Temmuz ayında yapılacak emekli maaşına dair tahminlerde bulundu.

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