Sigara Zammının Perde Arkasındaki Gerçeği Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Açıkladı

Zamların ardı arkası kesilmiyor. Her kaleme, her ürüne yapılan zamlar devam ederken bu kez sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mart ayında sigara fiyatlarında artış yapılacağını belirtmişti. İlk zammın ise JTI sigara grubuna geldiğini duyurdu. JTI grubuna 8 TL zam geldi. Zammın 5 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise yapılan sigara zammına dair çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bingöl, yapılan 8 liralık zammın 6.5 TL’sinin vergiye dönüşeceğini belirtti.

Vatandaşlardan ise zamma tepkiler yağdı.