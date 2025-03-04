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Sigara Zammının Perde Arkasındaki Gerçeği Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Açıkladı

Sigara Zammının Perde Arkasındaki Gerçeği Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 22:58

Zamların ardı arkası kesilmiyor. Her kaleme, her ürüne yapılan zamlar devam ederken bu kez sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mart ayında sigara fiyatlarında artış yapılacağını belirtmişti. İlk zammın ise JTI sigara grubuna geldiğini duyurdu. JTI grubuna 8 TL zam geldi. Zammın 5 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. 

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise yapılan sigara zammına dair çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bingöl, yapılan 8 liralık zammın 6.5 TL’sinin vergiye dönüşeceğini belirtti. 

Vatandaşlardan ise zamma tepkiler yağdı.

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Her gün yeni bir zamla karşılaşıyoruz. Giyim, gıda, benzin…

Her gün yeni bir zamla karşılaşıyoruz. Giyim, gıda, benzin…

Kısacası her kaleme gelen zam, giderek kabaran faturalar vatandaşı kara kara düşündürüyor.

Bir zam haberi de sigaraya geldi. Mart ayında sigara markalarının fiyatlarının yükseleceği belirtilmişti.

Bir zam haberi de sigaraya geldi. Mart ayında sigara markalarının fiyatlarının yükseleceği belirtilmişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mart ayında zam geleceğini ileri sürmüştü. İlk zam JTI sigara grubuna geldi. Dündar, sigara markalarının 8 lira zamlanacağı söyledi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara zamlarına çarpıcı bir yorum yaptı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara zamlarına çarpıcı bir yorum yaptı.

X hesabından paylaşım yapan Bingöl, zammın perde arkasındaki vergi gerçeğini vurguladı.

“8 liralık zammın 6.5 lirası vergiye dönüşmektedir.”

“8 liralık zammın 6.5 lirası vergiye dönüşmektedir.”
twitter.com

Bingöl'ün paylaşımı şöyle:

'Vergileme rejiminden kaynaklı olarak bu 8 liralık zammın yaklaşık 6,5 lirası vergiye dönüşmektedir. Bu nedenle sigaradaki fiyat artışı, küçük bir zam soslu vergi artışı anlamına gelmektedir.'

Zamma eleştiriler de beraberinde geldi. O yorumlardan birkaçını derledik 👇

Zamma eleştiriler de beraberinde geldi. O yorumlardan birkaçını derledik 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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