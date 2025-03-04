Sigara Zammının Perde Arkasındaki Gerçeği Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Açıkladı
Sigara Zammının Perde Arkasındaki Gerçeği Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Açıkladı
Zamların ardı arkası kesilmiyor. Her kaleme, her ürüne yapılan zamlar devam ederken bu kez sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mart ayında sigara fiyatlarında artış yapılacağını belirtmişti. İlk zammın ise JTI sigara grubuna geldiğini duyurdu. JTI grubuna 8 TL zam geldi. Zammın 5 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise yapılan sigara zammına dair çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bingöl, yapılan 8 liralık zammın 6.5 TL’sinin vergiye dönüşeceğini belirtti.
Vatandaşlardan ise zamma tepkiler yağdı.
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Her gün yeni bir zamla karşılaşıyoruz. Giyim, gıda, benzin…
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Bir zam haberi de sigaraya geldi. Mart ayında sigara markalarının fiyatlarının yükseleceği belirtilmişti.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara zamlarına çarpıcı bir yorum yaptı.
“8 liralık zammın 6.5 lirası vergiye dönüşmektedir.”
Zamma eleştiriler de beraberinde geldi. O yorumlardan birkaçını derledik 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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