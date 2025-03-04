Borsa İstanbul'da Ortalık Karıştı: 17 Kişi Gözaltına Alındı
Borsa İstanbul'da Ortalık Karıştı: 17 Kişi Gözaltına Alındı
Borsa İstanbul'da ortalık karıştı. Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.
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Borsa İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlattı. Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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