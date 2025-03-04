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Borsa İstanbul'da Ortalık Karıştı: 17 Kişi Gözaltına Alındı

Borsa İstanbul'da Ortalık Karıştı: 17 Kişi Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 13:54

Borsa İstanbul'da ortalık karıştı. Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

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Borsa İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.

Borsa İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlattı. Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlattı. Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi. SPK'dan yapılan açıklamada, 'Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.' denilmişti.

Operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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