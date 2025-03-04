Borsa İstanbul'da Ortalık Karıştı: 17 Kişi Gözaltına Alındı

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi. SPK'dan yapılan açıklamada, 'Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.' denilmişti.

Operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.