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Sigaraya Zam: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları

Sigaraya Zam: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2025 - 22:08

Alkol ve sigara zamları yılbaşının ardından peş peşe geldi. Neredeyse her ay güncellenen fiyatlarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Popüler markaları bünyesinde bulunduran JTİ grubu sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından zammı yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Peki, En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları.

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Sigaraya Zam mı Geldi?

Sigaraya Zam mı Geldi?

2025 yılına girmemizle birlikte alkol ve sigara zamları birbirini izledi. Neredeyse her ay alkol ve sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu. 

Dündar, “İlk sigara zammı JTİ gurubundan 8 TL zam” dedi. 

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise “Tiryakilere kötü haber. Sigaralara 8-9 tl arası zam geçişi oldu” paylaşımını yaptı.

En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları

En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları

Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubu sigara markalarına 8 lira zam geldi. Sigara markalarının fiyatlarında 8 TL’lik bir artışa gidilecek. Zam 5 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak. 

Grubun en pahalı sigarası 91 TL oldu. En ucuzu ise 75 TL olarak raflarda yer alacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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