Sigaraya Zam: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları
Sigaraya Zam: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları
Alkol ve sigara zamları yılbaşının ardından peş peşe geldi. Neredeyse her ay güncellenen fiyatlarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Popüler markaları bünyesinde bulunduran JTİ grubu sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından zammı yaptığı paylaşımla duyurdu.
Peki, En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sigaraya Zam mı Geldi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın