Sigaraya Zam: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları

Alkol ve sigara zamları yılbaşının ardından peş peşe geldi. Neredeyse her ay güncellenen fiyatlarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Popüler markaları bünyesinde bulunduran JTİ grubu sigaraya zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X hesabından zammı yaptığı paylaşımla duyurdu.

Peki, En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL Oldu? Güncel Sigara Fiyatları.