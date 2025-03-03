TÜİK Şubat Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 39.05 Oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, yüzde 5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 9,92 ile eğitim oldu.