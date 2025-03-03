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TÜİK Şubat Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 39.05 Oldu

TÜİK Şubat Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 39.05 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı.  Enflasyon 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

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TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Aylık enflasyon yüzde 2,27 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42 olurken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Fiyatı en az artış gösteren, giyim ve ayakkabı oldu. En yüksek artış ise eğitimde gerçekleşti.

Fiyatı en az artış gösteren, giyim ve ayakkabı oldu. En yüksek artış ise eğitimde gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, yüzde 5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. 

Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup, yüzde 9,92 ile eğitim oldu.

TÜFE'deki değişim oranı yüzde 2.32 oldu.

TÜFE'deki değişim oranı yüzde 2.32 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Şubat ayı enflasyon verilerine dair X hesabından bir paylaşım geldi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Şubat ayı enflasyon verilerine dair X hesabından bir paylaşım geldi:
twitter.com

'Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. 

Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. 

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. 

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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