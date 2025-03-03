TÜİK Şubat Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 39.05 Oldu
TÜİK Şubat Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 39.05 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.
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TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
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Fiyatı en az artış gösteren, giyim ve ayakkabı oldu. En yüksek artış ise eğitimde gerçekleşti.
TÜFE'deki değişim oranı yüzde 2.32 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Şubat ayı enflasyon verilerine dair X hesabından bir paylaşım geldi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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