Yaptığınız EFT’ler Kira Geliri Olarak Kaydedilmiş Olabilir! Sosyal Medya Paylaşımı Mağdurları Ortaya Çıkardı

Bankadan bankaya para gönderirken açıklama kısmını doldurmak zorunlu. Ancak pek çoğumuz bu açıklama kısmını dikkate almıyoruz. “Kira ödemesi” “Çalışan ödemesi” “Bireysel ödeme” “İş yeri kirası” gibi pek çok seçenek mevcut. Bu seçeneklerin usulen konulduğunu düşünebilirsiniz ama dikkat! Her ödemeniz açıklamasıyla birlikte kayıt altına alınıyor. Eğer yanlışlıkla “Kira ödemesi” seçeneğini işaretlerseniz de maliyenin radarına takılabilirsiniz.

X’te ‘@yatirimci_kafa’ isimli kullanıcı başına gelen bir olayı paylaştı. Eşinin hesabından kendisine yapılan EFT’nin maliye tarafından ‘kira ödemesi’ olarak sisteme işletildiğini dile getirdi. Aynı durumu yaşayan mağdurlar da ortaya çıktı.