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Yaptığınız EFT’ler Kira Geliri Olarak Kaydedilmiş Olabilir! Sosyal Medya Paylaşımı Mağdurları Ortaya Çıkardı

Yaptığınız EFT’ler Kira Geliri Olarak Kaydedilmiş Olabilir! Sosyal Medya Paylaşımı Mağdurları Ortaya Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 11:10

Bankadan bankaya para gönderirken açıklama kısmını doldurmak zorunlu. Ancak pek çoğumuz bu açıklama kısmını dikkate almıyoruz. “Kira ödemesi” “Çalışan ödemesi” “Bireysel ödeme” “İş yeri kirası” gibi pek çok seçenek mevcut. Bu seçeneklerin usulen konulduğunu düşünebilirsiniz ama dikkat! Her ödemeniz açıklamasıyla birlikte kayıt altına alınıyor. Eğer yanlışlıkla “Kira ödemesi” seçeneğini işaretlerseniz de maliyenin radarına takılabilirsiniz. 

X’te ‘@yatirimci_kafa’ isimli kullanıcı başına gelen bir olayı paylaştı. Eşinin hesabından kendisine yapılan EFT’nin maliye tarafından ‘kira ödemesi’ olarak sisteme işletildiğini dile getirdi. Aynı durumu yaşayan mağdurlar da ortaya çıktı.

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Hesabımızdan başka hesaba para gönderdiğimiz zaman ‘ödeme tipi’ seçeneğini seçmek zorunlu.

Hesabımızdan başka hesaba para gönderdiğimiz zaman ‘ödeme tipi’ seçeneğini seçmek zorunlu.

Bu kısım birkaç seçenekten oluşuyor. “Kira ödemesi”, “İş yeri kirası”, “Yatırım”, “Bireysel ödeme”, “E-ticaret” gibi pek çok seçenek yer alıyor.

Pek çoğumuz bu seçeneklerin önemsiz olduğunu düşünürüz.

Pek çoğumuz bu seçeneklerin önemsiz olduğunu düşünürüz.

Bu seçeneklerin ‘usulen’ eklendiğini düşünürüz. Bir hesaba para göndereceğimiz zaman genellikle “Birisini seçeyim, ne olacak ki?” diye düşünüp rastgele seçtiğimiz anlar oluyor.

Dikkat! Maliyenin radarına takılabilirsiniz.

Dikkat! Maliyenin radarına takılabilirsiniz.

Ancak bu seçenekler ‘usulen’ konulmuş seçenekler değil. Gönderdiğiniz paralar açıklamalarıyla, ödeme tipi seçenekleriyle kayıt altına alınıyor. Yanlışlıkla ‘kira ödemesi’ seçeceğini seçerseniz maliyenin radarına takılmış olabilirsiniz.

X’te ‘@yatirimci_kafa’ isimli kullanıcı, hesabına gelen EFT’nin ‘kira ödemesi’ olarak sisteme kaydedildiği dile getirdi..

X’te ‘@yatirimci_kafa’ isimli kullanıcı, hesabına gelen EFT’nin ‘kira ödemesi’ olarak sisteme kaydedildiği dile getirdi..
twitter.com

“Eşimin hesabından bana yapılan EFT'yi maliye kira ödemesi olarak sisteme işlemiş. Şaka gibiler yemin ederim :) Dekonta baktık kira ödemesi diye de göndermemiş.”

EFT Kira Geliri Olarak Kaydedilir mi? Kullanıcı, vatandaşlara bu kayıtlara nasıl ulaşacağını anlattı.

EFT Kira Geliri Olarak Kaydedilir mi? Kullanıcı, vatandaşlara bu kayıtlara nasıl ulaşacağını anlattı.

  • dijital.gib.gov.tr adresine e devlet ile giriş yapın.

  • Soldaki 'Mali Bilgilerim' menüsünden 'Kira Gelirlerim'e tıklayın.

  • Adıma Yapılan Kira Ödemeleri ve 2024 seçeneklerini seçin.

  • Hesabınıza gelen hangi ödemeyi kira geliri olarak gördüklerini oradan belirleyebilirsiniz.

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Kullanıcının paylaşımından sonra benzer durumu yaşayanların olduğu görüldü 👇

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Kripto para yatırımcılarının banka hesaplarına gelen EFT'nin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği iddiasına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Kripto para yatırımcılarının banka hesaplarına gelen EFT'nin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği iddiasına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Pek çok kişiye cep telefonuna 'kira geliri'ne dair SMS geldi. Bugünden itibaren gelir vergisi beyan döneminde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik bilgilendirici SMS'ler gönderildiği ifade edildi.

Bankalar üzerinden yapılan para transferlerinin, bazen göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden, bazen ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle 'kira geliri' olarak işlendiği vurgulandı ve şöyle denildi:

'Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklanan bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görüldü. Hatalı bildirimler nedeniyle kendilerine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS'leri dikkate almayabilirler.'

Kullanıcı, GİB'in açıklamasına dair ise şu mesajı paylaştı:

Kullanıcı, GİB'in açıklamasına dair ise şu mesajı paylaştı:
twitter.com

'Açıklama gelmiş ama eksik olmuş. Sanki sadece kripto borsalarından gelen para mı kira geliri olarak gözüküyor?

Tweetin altında MEB'den yatan sınav parasının, SGK'dan yatan emzirme parasının bile kira geliri olarak sisteme işlendiğini yazanlar olmuş. Bende de eşimin bana yolladığı para kira geliri kabul edilmiş mesela(kira olarak göndermemesine rağmen). Bu yazıya istinaden dikkate almayacağım ve maliyeye gitmeyeceğim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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