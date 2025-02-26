Emekliler Dikkat! Hizmet Dökümünde S Harfi Olanların Maaşı İptal Ediliyor

SGK denetimlerinde müfettişlerin dikkat ettiği bir nokta ise hizmet dökümünde yer alan harfler. Hizmet dökümünde iş durumunu karşılayan bazı harfler bulunuyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, “S harfi varsa geçmiş olsun” diyerek anlattı:

“Hizmet dökümünün yanında bazı harfler göreceksiniz. K, Ş ve S harfi. K harfi varsa kontrollü demek ve o iş yeri inceleniyor demektir. Yine Ş harfi varsa şüpheli demek. O iş yeri ile ilgili hileli bür sigorta tespit edilmiş demek. S harfi varsa artık geçmiş olsun o sigorta sahte demek ve iptal edilecek demektir.”