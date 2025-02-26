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Emekliler Dikkat! Hizmet Dökümünde S Harfi Olanların Maaşı İptal Ediliyor

Emekliler Dikkat! Hizmet Dökümünde S Harfi Olanların Maaşı İptal Ediliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2025 - 10:28

Sahte emekliliğin artması sonucunda SGK’nın başlattığı denetim sürüyor. 2023 yılında 89 bin kişinin hileyle emekli olduğu ortaya çıkmıştı. 2024’te ise bu rakam 100 bine dayandı. 

Sigorta primlerinin geçerli olması için fiili çalışmak gerekiyor. Ancak fiili çalışma olmadan yapılan sigortalılık hileli olarak tanımlanıyor. 

ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, hizmet dökümünde S harfi bulunanlara “Geçmiş olsun” dedi. Bunun nedeni ise S harfi sigortalılığın sahte olduğunu gösteren işaretlerden biri. 

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2023 yılında 89 bin, 2024'te yaklaşık 100 bin sahte emekli tespit edildi.

2023 yılında 89 bin, 2024'te yaklaşık 100 bin sahte emekli tespit edildi.

Sahte emeklilik artınca SGK düğmeye bastı. 2 bin 114 sahte iş yeri tespit edildi, 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

Sahte emeklilik tespit edildiyse ödenen paralar faiziyle geri isteniyor.

Sahte emeklilik tespit edildiyse ödenen paralar faiziyle geri isteniyor.

Hata SGK’dan kaynaklı olduğu takdirde 5 yıllık ödenen para isteniyor. Ancak emekliden kaynaklıysa 10 yıl faizle geri isteniyor.

"Hizmet dökümünde S harfi olanların maaşı iptal ediliyor."

"Hizmet dökümünde S harfi olanların maaşı iptal ediliyor."

SGK denetimlerinde müfettişlerin dikkat ettiği bir nokta ise hizmet dökümünde yer alan harfler. Hizmet dökümünde iş durumunu karşılayan bazı harfler bulunuyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, “S harfi varsa geçmiş olsun” diyerek anlattı:

“Hizmet dökümünün yanında bazı harfler göreceksiniz. K, Ş ve S harfi. K harfi varsa kontrollü demek ve o iş yeri inceleniyor demektir. Yine Ş harfi varsa şüpheli demek. O iş yeri ile ilgili hileli bür sigorta tespit edilmiş demek. S harfi varsa artık geçmiş olsun o sigorta sahte demek ve iptal edilecek demektir.”

Hizmet dökümünde hangi harfler yer alıyor?

Hizmet dökümünde hangi harfler yer alıyor?

  • K Harfi: Kontrollü iş yer anlamına geliyor. İş yerinde müfettişlerin bir işlem yaptığını gösteriyor. Bu harf işyerinde sıkıntıların olabilme ihtimalini gösteriyor. 

  • Ş harfi: Şüpheli iş yeri. İş yerinde fiili olarak faaliyete devam edip etmediğine dair bir şüphe bulunuyor. İşyerinin primleri düzenli ödeyip ödemediği şüpheli. 

  • S harfi: Sahte işyeri. Hizmet dökümünde yer alan en riskli grup S harfi. Bu işyerinin sahte işyeri olduğu anlamına geliyor. Eğer hizmet dökümünde S harfi bulunuyorsa emekliliğiniz iptal edilir.

Emekliliğim İptal Edilir mi?

Emekliliğim İptal Edilir mi?

Bir kişi sigortalı bildirildiği halde işte fiili olarak çalışmıyorsa bu sahte sigortalılık sayılıyor. SGK tarafından yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edildiği takdirde emekliliği iptal edilecek kişiye yazılı olarak bildirim yapılıyor. İptal edileceğine dair yazı alan kişilerin SGK ile irtibata geçmesi gerekiyor. Eğer kişi hata olduğunu düşünüyorsa itiraz işlemi başlatabilir. Bu itirazın ardından SGK tarafından yeniden inceleme gerçekleştirilir.

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"Resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçlarından işlem başlatılabilir."

"Resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçlarından işlem başlatılabilir."

İncelemeler sonucunda SGK’dan kaynaklı bir hata ortaya çıkarsan 5 yıl içindeki ödemeler tahsil ediliyor. Eğer sigortalının hatası bulunuyorsa son 10 yılın ödemesi faiziyle geri alınacak. Usulsüzlük tespiti halinde kişinin emekliliği iptal edilecek ve resmi belgede sahtecilik ile SGK’yı zarara uğratma suçlarından suç duyurusunda bulunulacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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