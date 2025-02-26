Emekliler Dikkat! Hizmet Dökümünde S Harfi Olanların Maaşı İptal Ediliyor
Emekliler Dikkat! Hizmet Dökümünde S Harfi Olanların Maaşı İptal Ediliyor
Sahte emekliliğin artması sonucunda SGK’nın başlattığı denetim sürüyor. 2023 yılında 89 bin kişinin hileyle emekli olduğu ortaya çıkmıştı. 2024’te ise bu rakam 100 bine dayandı.
Sigorta primlerinin geçerli olması için fiili çalışmak gerekiyor. Ancak fiili çalışma olmadan yapılan sigortalılık hileli olarak tanımlanıyor.
ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, hizmet dökümünde S harfi bulunanlara “Geçmiş olsun” dedi. Bunun nedeni ise S harfi sigortalılığın sahte olduğunu gösteren işaretlerden biri.
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2023 yılında 89 bin, 2024'te yaklaşık 100 bin sahte emekli tespit edildi.
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Sahte emeklilik tespit edildiyse ödenen paralar faiziyle geri isteniyor.
"Hizmet dökümünde S harfi olanların maaşı iptal ediliyor."
Hizmet dökümünde hangi harfler yer alıyor?
Emekliliğim İptal Edilir mi?
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"Resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçlarından işlem başlatılabilir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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