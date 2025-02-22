Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir? Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?

Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması” ile işletmelerin haksız fiyat artışlarıyla tüketici mağdur etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından haksız artışın önüne geçmek için hazırlanan bu uygulamayla effaf, adil ticari ortamın oluşmasına destek olunması amaçlanıyor. Uygulama ile vatandaşlar karşılaştıkları olumsuzlukları rapor edebilecek. Şikayetler gerekli mercilere iletilerek kayda alınacak.

Ticaret Bakanlığı HFA Uygulaması’na dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

'Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır.”

Uygulamayla haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçileceği ve sektörlerde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimseneceği vurgulandı.