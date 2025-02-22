Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir? Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?
Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir? Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?
Fiyat algımızı tamamen yitirdik. Bunda hiç şüphesiz A’dan Z’ye her ürününe fahiş zamlar yapan marketlerin, markaların, mağazaların etkisi bulunuyor. Bir ürün farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılması ve aralarında fiyat uçurumu olması da tüketiciyi isyan ettiriyor. Son dönemde bu konuya dair Ticaret Bakanlığı’na şikayet yağıyor.
Ticaret Bakanlığı, ‘Haksiz Fiyat Artışı’ uygulamasına yeni modüller ekleyerek kullanıma sundu. Peki Haksız Fiyat Artışı (HFA) uygulaması nedir? Haksız Fiyat Artışı uygulaması nasıl kullanılır, şikayet nasıl yazılır?
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Son yıllarda A'dan Z'ye her ürüne yapılan zamlar, tüketiciyi isyan ettirdi. Marketten restoranlara kadar her işletme, fiyatları adeta el altından belirlemeye başladı.
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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulaması’nı devreye almıştı. Artan şikayetlerin ardından uygulama yenilendi ve yenilenmiş şekilde kullanıma sunuldu.
Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir?
Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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