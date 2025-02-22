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Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir? Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?

Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir? Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 11:21

Fiyat algımızı tamamen yitirdik. Bunda hiç şüphesiz A’dan Z’ye her ürününe fahiş zamlar yapan marketlerin, markaların, mağazaların etkisi bulunuyor. Bir ürün farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılması ve aralarında fiyat uçurumu olması da tüketiciyi isyan ettiriyor. Son dönemde bu konuya dair Ticaret Bakanlığı’na şikayet yağıyor.

Ticaret Bakanlığı, ‘Haksiz Fiyat Artışı’ uygulamasına yeni modüller ekleyerek kullanıma sundu. Peki Haksız Fiyat Artışı (HFA) uygulaması nedir? Haksız Fiyat Artışı uygulaması nasıl kullanılır, şikayet nasıl yazılır?

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Son yıllarda A'dan Z'ye her ürüne yapılan zamlar, tüketiciyi isyan ettirdi. Marketten restoranlara kadar her işletme, fiyatları adeta el altından belirlemeye başladı.

Son yıllarda A'dan Z'ye her ürüne yapılan zamlar, tüketiciyi isyan ettirdi. Marketten restoranlara kadar her işletme, fiyatları adeta el altından belirlemeye başladı.

Artan şikayetlerden biri de farklı marketlerde aynı ürünün fiyatı arasındaki uçurum. Bir markette ürün daha uygun fiyatlıyken, başka bir markette fahiş fiyata satılabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulaması’nı devreye almıştı. Artan şikayetlerin ardından uygulama yenilendi ve yenilenmiş şekilde kullanıma sunuldu.

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulaması’nı devreye almıştı. Artan şikayetlerin ardından uygulama yenilendi ve yenilenmiş şekilde kullanıma sunuldu.

Peki, Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir? Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?

Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir?

Haksız Fiyat Artışı Uygulaması Nedir?

Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması” ile işletmelerin haksız fiyat artışlarıyla tüketici mağdur etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından haksız artışın önüne geçmek için hazırlanan bu uygulamayla effaf, adil ticari ortamın oluşmasına destek olunması amaçlanıyor. Uygulama ile vatandaşlar karşılaştıkları olumsuzlukları rapor edebilecek. Şikayetler gerekli mercilere iletilerek kayda alınacak. 

Ticaret Bakanlığı HFA Uygulaması’na dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

'Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır.”

Uygulamayla haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçileceği ve sektörlerde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimseneceği vurgulandı.

Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?

Haksız Fiyat Artışı (HFA) Uygulamasında Şikayet Nasıl Bildirilir?

Artan şikayetlerle birlikte uygulamanın kullanımı arttı. HFA Mobil Uygulaması'na Apple Store ve Google Play üzerinden indiriliyor. Şikayet yazmak için uygulamaya e-Devlet ile giriş yapılıyor. 

Vatandaşlar şikayet bildirimine, 5 görsel ekleyebilecek. Uygulama ile yapılan açıklamada 'Mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır” denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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