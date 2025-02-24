Google’da Yorum Yapmak Yasaklandı mı? Bakanlığın Açıklamasına Google Türkiye'den Yalanlama
Google’da Yorum Yapmak Yasaklandı mı? Bakanlığın Açıklamasına Google Türkiye'den Yalanlama
Otel, restoran, hizmet almak istediğimiz işletme… Aklımıza ne gelirse telefonu elimize alır ve anında Google’a sorarız. Google’daki işletme yorumları planlarımızı önemli ölçüde etkiliyor. Ticaret Bakanlığı ise ürün ve tesisler için yapılan yorumların yanıltıcı olabileceğini göz önünde bulundurarak karar vermişti. Bakanlık, artık kullanıcıların Google yorumu yapamayacağını ifade etmişti.
Söz konusu açıklamaya karşılık Google Türkiye bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, Google üzerinde işletme ve tesis yorumlarının artık yapılmayacağına dair bir açıklama yayımlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google Türkiye’den Bakanlığın kararına karşı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kullanıcıların yorum paylaşmaya devam edebileceği belirtildi.
Google Türkiye: “Söz konusu karar doğrulanmamış yorumlar için geçerli."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın