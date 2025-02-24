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Google’da Yorum Yapmak Yasaklandı mı? Bakanlığın Açıklamasına Google Türkiye'den Yalanlama

Google’da Yorum Yapmak Yasaklandı mı? Bakanlığın Açıklamasına Google Türkiye'den Yalanlama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.02.2025 - 12:07

Otel, restoran, hizmet almak istediğimiz işletme… Aklımıza ne gelirse telefonu elimize alır ve anında Google’a sorarız. Google’daki işletme yorumları planlarımızı önemli ölçüde etkiliyor. Ticaret Bakanlığı ise ürün ve tesisler için yapılan yorumların yanıltıcı olabileceğini göz önünde bulundurarak karar vermişti. Bakanlık, artık kullanıcıların Google yorumu yapamayacağını ifade etmişti. 

Söz konusu açıklamaya karşılık Google Türkiye bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada  “Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir' denildi.

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Ticaret Bakanlığı, Google üzerinde işletme ve tesis yorumlarının artık yapılmayacağına dair bir açıklama yayımlamıştı.

Ticaret Bakanlığı, Google üzerinde işletme ve tesis yorumlarının artık yapılmayacağına dair bir açıklama yayımlamıştı.

Ticaret Bakanlığı “Reklamlara 30,2 Milyon TL Para Cezası” başlıklı bir açıklama yayımlamıştı. 

Açıklamada şöyle denilmişti:

Google sistemi üzerinden tesiste konaklamamış veya bu tesislerden herhangi bir hizmet almayan kullanıcıların da yorum yapabilmesi ve tesisten hizmet aldığını iddia eden kullanıcıların ise bu hizmetleri aldığının kanıtlanamaması nedeni ile doğrulama ve ispat yükümlülüğünün karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle, Google, blog sayfaları vb. nitelikte salt kullanıcıların deneyimlerini yansıttıkları platformalar üzerinden yayınlanan yorumların, mal ve hizmet satışında bulunan internet sitelerinde, konuya ilişkin uyarılara yer verilip verilmemesine bakılmaksızın, yayınlanmasının bir haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.'

Google Türkiye’den Bakanlığın kararına karşı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kullanıcıların yorum paylaşmaya devam edebileceği belirtildi.

Google Türkiye’den Bakanlığın kararına karşı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kullanıcıların yorum paylaşmaya devam edebileceği belirtildi.

Google Türkiye: “Söz konusu karar doğrulanmamış yorumlar için geçerli."

Google Türkiye: “Söz konusu karar doğrulanmamış yorumlar için geçerli."

Google Türkiye,  “Google'a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Açıklama şöyle devam etti: “T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun son kararı, üçüncü taraf ticari web sitelerinde doğrulanmamış tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkindir. Söz konusu karara ait haberlerdeki, Google'a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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