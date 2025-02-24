Google’da Yorum Yapmak Yasaklandı mı? Bakanlığın Açıklamasına Google Türkiye'den Yalanlama

Otel, restoran, hizmet almak istediğimiz işletme… Aklımıza ne gelirse telefonu elimize alır ve anında Google’a sorarız. Google’daki işletme yorumları planlarımızı önemli ölçüde etkiliyor. Ticaret Bakanlığı ise ürün ve tesisler için yapılan yorumların yanıltıcı olabileceğini göz önünde bulundurarak karar vermişti. Bakanlık, artık kullanıcıların Google yorumu yapamayacağını ifade etmişti.

Söz konusu açıklamaya karşılık Google Türkiye bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir' denildi.

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